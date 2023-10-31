31 октября 2023, 14:01

«Вырастут цены на все товары и услуги». К чему приведет увеличение платы операторов за использование 4G

unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости

Увеличение платы операторов за использование 4G в России приведет к росту цен на все товары и услуги в ближайшие два года. Таким мнением с «360» поделился ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Из-под телекома «вышибают табуретку» Специалист объяснил такую динамику тем, что связь является ключевой технологией. Например, при плохо работающем интернете может пострадать логистика, добавил эксперт.

«Телеком является ключевой технологией, из-под которой вышибают сейчас табуретку», - подчеркнул аналитик.

По его мнению, количество компаний, предоставляющих услуги связи, не сократится, как и число абонентов.

«Большая четверка как была, так и останется, никуда она не денется. Количество абонентов тоже не сократится, потому что связь - это ключевая технология. Соответственно, мы будем пользоваться связью, даже если она вырастет в два, в три, в четыре раза в цене», - заключил Муртазин.

Привлечение дополнительных 20 миллиардов рублей за счет увеличения платы операторов на использование частот LTE планируется направить на реализацию социальных проектов в области связи. В частности, на эти средства можно подключить к интернету малые населенные пункты.

Российским операторам могут увеличить плату за использование частот LTE в 10 раз в 2024 году, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в государственных органах. Сейчас четыре крупнейших компании сотовой связи платят 15-17 миллиардов евро в год, однако расходы могут вырасти примерно до 30 миллиардов.

Чем грозит увеличение платы операторов На сегодняшний день государство является владельцем частот. Если Минцифры примет новую методику расчета тарифов, то плата за 4G, которую государство взимает с операторов, вырастет именно в 10 раз, объяснил Муртазин. По его словам, такой проект примут с вероятностью в 99,9%.

«По сути, они хотят привлечь в бюджет страны 20 миллиардов рублей дополнительно для реализации социальных проектов. Но эти 20 миллиардов рублей означают, что все мы должны будем платить за связь больше. При этом государство, с другой стороны, ограничивает операторов в росте цен на связь», - отметил эксперт.

Стоимость услуг связи для абонентов также вырастет, поскольку коммерческим компаниям, которыми являются операторы, необходимо компенсировать свои расходы.

«Новые тарифы будут запредельно дорогими, на старых тарифах будут выкручивать максимальную стоимость дополнительных услуг вверх. <…> Безумное управление со стороны Минцифры и ФАС тарифами аукнется тем, что цены не только на связь, а цены через два года на все товары и услуги в стране вырастут, и вырастут заметно», - добавил Муртазин.

Интернет Технологии
31 октября 2023, 10:04
Плату операторов за использование 4G могут увеличить на порядок
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российским сотовым операторам могут увеличить плату на использование частот LTE в 10 раз. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в государственных органах и на рынке связи.

Собеседник СМИ, близкий к одному из сотовых операторов, сообщил, что четыре крупнейших российских оператора сейчас платят 15-17 миллиардов евро в год, а вырасти расходы могут примерно до 30 миллиардов. Что касается общих издержек на все частоты, уже в следующем году они могут увеличиться вдвое.

Поводом для повышения тарифов, возможно, станет разработка новой методики расчета, которую готовит Минцифры. Предполагается, что компаниям перестанут делать скидку за пользование спектром для 4G как за применение перспективной технологии, как происходило с начала 2010-х годов.

Один из собеседников издания отметил, что вопрос о повышении платы уже решен. При этом корректировка поможет привлечь в бюджет дополнительно 20 миллиардов рублей на реализацию соцпроектов в области связи. В частности, на эти средства можно будет подключить к интернету малые населенные пункты.

Интернет Технологии
30 октября 2023, 10:23
Три оператора связи перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика в России
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Операторы связи «Мегафон», «Билайн» и Tele2 перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы.

«С 23 октября „Мегафон“ отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. <…> С 22 ноября Тele2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех абонентов», - указали в ФАС.

В ведомстве уточнили, что мобильный оператор «Билайн» отменит плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с лимитными пакетами до 1 декабря. Пользователей «Мегафона» предупредили, что на протяжении месяца могут происходить неполадки из-за смены тарификации. Представители компании «Билайн» оценивают сроки технической возможности.

Утром в понедельник, 30 октября, россияне пожаловались на перебои в работе мессенджера Telegram. Проблемы начались еще ночью, спустя время прекратились. Сбои снова начались около 08:00.

ФАС России Смартфоны
30 октября 2023, 08:05
Мобильные операторы после жалоб клиентов согласились снова сделать режим модема бесплатным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мобильные операторы «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 снова сделают раздачу интернет-трафика бесплатной. Они согласились исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы, сообщили «Известия».

В сентябре ФАС получила 186 жалоб потребителей на то, что операторы стали взымать плату за режим модема. Тогда опцией раздачи трафика через Wi-Fi, Bluetooth или USB пользовался каждый пятый абонент. Некоторые компании ввели отдельную плату несколько лет назад, другие - в 2023 году.

Антимонопольщики провели проверку и заподозрили их в нарушении антимонопольного законодательства. Россиянам навязывали невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Сотовым операторам направили предупреждения. «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 решили отменить взимание дополнительной платы.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил действия компаний возросшими расходами на обслуживание и ремонт оборудования. Он посоветовал россиянам готовиться затянуть пояса.

Интернет Смартфоны
29 октября 2023, 02:34
IT-эксперт рассказал, как защитить телефон от вирусов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Вредоносное ПО может «переехать» со старого телефона на новый при переносе данных. Поэтому сразу же после этого необходимо запустить проверку устройства антивирусом. Как проверить подлинность телефона и защитить его от вирусов, «Газете.ru» рассказала ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева.

Проверить подлинность телефона очень просто - надо сравнить IMEI-коды, размещенные на самом устройстве и коробке к нему. Эти коды должны совпадать.

Эксперт советует при переходе на новый телефон проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений - это позволит оптимизировать работу и даст дополнительную защиту. Также необходимо проверить системные настройки, так как некоторые полезные опции могут быть отключены, например, бесконтактная оплата или управление жестами.

«Must-have для любого устройства - надежный антивирус. Его можно скачать с официальных источников или воспользоваться встроенным», - заключила Алена Самарцева.

Ранее директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, какие приложения шпионят за владельцами смартфонов.

Смартфоны

Новости по теме