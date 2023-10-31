«Вырастут цены на все товары и услуги». К чему приведет увеличение платы операторов за использование 4G

Из-под телекома «вышибают табуретку» Специалист объяснил такую динамику тем, что связь является ключевой технологией. Например, при плохо работающем интернете может пострадать логистика, добавил эксперт.

«Телеком является ключевой технологией, из-под которой вышибают сейчас табуретку», - подчеркнул аналитик.

По его мнению, количество компаний, предоставляющих услуги связи, не сократится, как и число абонентов.

«Большая четверка как была, так и останется, никуда она не денется. Количество абонентов тоже не сократится, потому что связь - это ключевая технология. Соответственно, мы будем пользоваться связью, даже если она вырастет в два, в три, в четыре раза в цене», - заключил Муртазин.

Привлечение дополнительных 20 миллиардов рублей за счет увеличения платы операторов на использование частот LTE планируется направить на реализацию социальных проектов в области связи. В частности, на эти средства можно подключить к интернету малые населенные пункты.

Российским операторам могут увеличить плату за использование частот LTE в 10 раз в 2024 году, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в государственных органах. Сейчас четыре крупнейших компании сотовой связи платят 15-17 миллиардов евро в год, однако расходы могут вырасти примерно до 30 миллиардов.

Чем грозит увеличение платы операторов На сегодняшний день государство является владельцем частот. Если Минцифры примет новую методику расчета тарифов, то плата за 4G, которую государство взимает с операторов, вырастет именно в 10 раз, объяснил Муртазин. По его словам, такой проект примут с вероятностью в 99,9%.

«По сути, они хотят привлечь в бюджет страны 20 миллиардов рублей дополнительно для реализации социальных проектов. Но эти 20 миллиардов рублей означают, что все мы должны будем платить за связь больше. При этом государство, с другой стороны, ограничивает операторов в росте цен на связь», - отметил эксперт.

Стоимость услуг связи для абонентов также вырастет, поскольку коммерческим компаниям, которыми являются операторы, необходимо компенсировать свои расходы.

«Новые тарифы будут запредельно дорогими, на старых тарифах будут выкручивать максимальную стоимость дополнительных услуг вверх. <…> Безумное управление со стороны Минцифры и ФАС тарифами аукнется тем, что цены не только на связь, а цены через два года на все товары и услуги в стране вырастут, и вырастут заметно», - добавил Муртазин.