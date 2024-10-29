«Выглядит как судебный курьез». Что ждет иск против Google на два ундециллиона рублей

По мнению эксперта, суд таким образом подталкивает компанию к блокировке всех устройств и сервисов на территории России. При этом Муртазин выразил уверенность, что выплачивать средства Google никогда не будет.

«Нет, конечно, потому что это выглядит как судебный курьез. Такого размера выплат нет нигде в мире. <…> Я тоже могу нарисовать любые деньги и требовать их выплаты. Выполнить требование суда невозможно, поэтому это все курьез, и считать, что люди что-либо будут платить, как минимум смешно», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Муртазин назвал подобную стратегию самоубийственной в силу нехватки отечественных альтернатив всем сервисам Google.

Ранее «Ростелеком» не исключил блокировку в России сервисов Google на устройствах с операционной системой Android.