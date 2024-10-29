29 октября 2024, 11:35

«Выглядит как судебный курьез». Что ждет иск против Google на два ундециллиона рублей

Global Look Press
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Российские телеканалы потребовали от компании Google два ундециллиона рублей. Это число с 36 нулями. Для сравнения, в триллионе 12 нулей. Что означает иск на такую неизмеримо огромную сумму и к чему он может привести, рассказал 360.ru владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По мнению эксперта, суд таким образом подталкивает компанию к блокировке всех устройств и сервисов на территории России. При этом Муртазин выразил уверенность, что выплачивать средства Google никогда не будет.

«Нет, конечно, потому что это выглядит как судебный курьез. Такого размера выплат нет нигде в мире. <…> Я тоже могу нарисовать любые деньги и требовать их выплаты. Выполнить требование суда невозможно, поэтому это все курьез, и считать, что люди что-либо будут платить, как минимум смешно», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Муртазин назвал подобную стратегию самоубийственной в силу нехватки отечественных альтернатив всем сервисам Google.

Ранее «Ростелеком» не исключил блокировку в России сервисов Google на устройствах с операционной системой Android.

Google Android Суд Деньги
28 октября 2024, 09:22
Минцифры предложило создать в России собственное Linux-сообщество
Freepik
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В России решили создать собственное Linux-сообщество, объединив разработчиков из стран, которые будут готовы работать с РФ. Об этом в комментарии РБК заявил представитель Минцфиры.

Идея возникла после увольнения 11 российских специалистов, которые занимались разработкой ядра операционной системы Linux. Представитель министерства назвал ситуацию очередным фактом дискриминации.

«Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день является усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами», - подчеркнул он.

По его словам, для реализации идеи предстоит договариваться с этими государствами и строить свою альтернативную структуру. Отдельно представитель Минцфиры обратил внимание на важность создания условий для взаимовыгодного сотрудничества. При этом он не уточнил, обсуждали ли уже создание подобного альтернативного сообщества с другими странами.

Россия Технологии
24 октября 2024, 08:25
С начала года российские госорганы потратили на VPN 14,1 млрд рублей
РИА «Новости»
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Общий объем закупок государственными органами подключений VPN за девять месяцев 2024 года составили 14,1 миллиарда рублей, что на 683% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Закупки».

Эксперт Василий Данильчик при этом отметил, что публичных закупок VPN для работы с заблокированными сервисами и сайтами в России нет. Они проходят через закрытые процедуры, например, для служб, занятых гражданской и государственной безопасностью.

Наибольшие траты на VPN пришлись на департамент информационных технологий Москвы, речь о трех контрактах на 9,8 миллиарда рублей. Поставщиками стали «Ростелеком», «Ситроникс» и «Акадо Телеком».

Часть закупаемых услуг составила покупка сервисов SD-WAN, которые могут управлять маршрутизацией данных и шифровать трафик. Эксперты предположили, что повышение спроса на сервисы VPN связан с увеличением количества DDoS-атак.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предупредил о блокировке провайдерами VPN-роутеров.

Интернет Россия
23 октября 2024, 14:21
«Ростех» допустил прекращение экспорта высокотехнологичной продукции
РИА «Новости»
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«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом сказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации. Его процитировал ТАСС.

Чемезов отметил, что при такой процентной ставке вся прибыль «съедается процентами», которые организация должна заплатить банку.

«Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичной продукции <…> - все, чей срок производства составляет год и более, - либо надо что-то делать», - подчеркнул он.

Рекордный уровень ключевой ставки, как заметил глава «Ростеха», сильно тормозит дальнейший рост промышленности. Предприятиям не выгодно пользоваться займами. Если ситуация не поменяется, большинство заводов станут банкротами, уточнил Чемезов.

Падает и экспорт высокотехнологичной продукции: при заключении контракта на ту, производственной цикл которой больше года, авансовый платеж составляет 30-40% от оставшихся средств. Чтобы выпустить такие изделия, необходимо брать кредит, резюмировал он.

Экспорт Ростех
22 октября 2024, 09:35
Глава Фрязина изучил процессы производства горюче-смазочных материалов
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с представителями администрации посетил Московский завод «Газпромнефть — смазочные материалы», чтобы изучить, как делают нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Воробьев назвал комплексное развитие своего города приоритетной целью и поблагодарил компанию за содействие в этом.

«Наше партнерство с компанией является эталонным примером сотрудничества властей с бизнесом и позволяет объединять технологический, научный, человеческий потенциалы, а также создавать новые импульсы для развития территории», - заявил он.

Гендиректор компании Анатолий Скоромец рассказал, что завод постоянно и системно совершенствует технологии и процессы производства нефтепродуктов. Он отметил, что «Газпромнефть - смазочные материалы» вошла в пилотную группу нацпроекта «Честный знак».

«Возможности нашей площадки во Фрязине позволяют выпускать широкий спектр премиальных масел и обеспечивать потребности всех сегментов российского рынка. Кроме того, в ближайшее время на заводе будет внедрена уникальная система цифрового контроля качества», - заключил Скоромец.

Этот завод единственный в России, производящий смазочные материалы по полному циклу. На предприятии выпускают более 300 наименований различных масел для автомобилей, судов и промышленных агрегатов. Новые рецептуры разрабатываются на основе собственных базовых компонентов.

Россия Заводы Фрязино Газпром нефть Технологии

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