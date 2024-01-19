Вычислительные мощности суперкомпьютеров в России увеличат

Сбои зафиксировали в работе приложения Telegram. Жалобы поступили от 1151 пользователя, сообщили на сайте «Сбой.РФ».

По данным сервиса, чаще всего на нестабильную работу мессенджера за последние сутки жаловались из Москвы (25% всех жалоб), Башкирии (14%), Санкт-Петербурга (10%) и Краснодарского края (5%).

На сайте Downradar уточнили, что сбои также наблюдали в Киеве. Больше всего пользователей (56%) указали на общий сбой в работе Telegram, 15% отметили, что у них не грузятся чаты.

Также у 12% пользователей не работает приложение, еще у 7% - не показывались кружочки (функция для видеосообщений). По последним данным, число жалоб в России превысило 5,3 тысячи.

В минувшую среду, 17 января, наблюдались проблемы в работе мессенджера WhatsApp *. Большинство жалоб поступили из Башкирии и Подмосковья. Пользователи не могли подключиться к сети.

* WhatsApp - мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.