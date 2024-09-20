20 сентября 2024, 02:35

«Всему виной — батареи». Военный оценил вероятность взрывов гаджетов в России

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После взрывов раций и пейджеров в Ливане паника охватила весь мир, в том числе и Россию. Люди беспокоятся, не опасны ли их гаджеты. Повторение ливанской истории возможно в нашей стране, однако паниковать не стоит. Об этом заявил руководитель лабораторией инновационного вооружения Военно-технического центра «Царские волки», военнослужащий с позывным Архангел в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой на стриме.

Отставить панику «Я бы здесь не стал паниковать, и в первую очередь хотел бы обратить свое внимание на то, что гаджеты взрывались и раньше. Всему виной - батареи», - сказал военный.

По его словам, спровоцировать взрыв аккумулятора можно дистанционно. Если разработчики будут иметь удаленный доступ к гаджету и отключат защиту от перегрева, то устройство может сдетонировать через время.

Свое всегда лучше Специалист отметил, что защитить от таких случаев сможет покупка отечественных аналогов.

«Острым становится вопрос импортозамещения. Такие вот реалии. Исключать какие-либо функциональные и технологические возможности уже абсурдно, потому что мы наблюдаем развитие технологии стремительно, и здесь нам тоже необходимо реагировать на это стремительно», - заявил Архангел.

При этом военный призвал сильно не волноваться. Он объяснил, что паника приводит к ошибкам, а ошибки - к поражению. Всегда важно трезво оценивать ситуацию.

Гаджеты Военные Взрывы Россия Импортозамещение Технологии Покупки Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 08:55
Сервисы диагностики техники по состоянию масел показали на Промышленном форуме в Удмуртии
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Специалисты компании «Газпромнефть — смазочные материалы» выступили экспертами XXII Промышленного форума Удмуртии, состоявшегося в Ижевске. Там собрались ведущие предприятия в области нефти, газа и химии, металлургии, энергосбережения и комплексной безопасности. Мероприятие организовало региональное министерство промышленности и торговли.

Компания представила проект комплексного сервиса оперативной диагностики оборудования. Он позволит эффективно использовать смазочные материалы в разных механизмах. За несколько минут по состоянию масла можно будет узнать, какие проблемы есть в деталях, и таким образом сократить число крупных поломок. Точность и скорость обработки данных также будут способствовать снижению затрат.

Всего на форум приехали свыше 5000 руководителей предприятий и экспертов из регионов России и из-за рубежа. Участники продемонстрировали широкий спектр решений и услуг для производств в области инжиниринга, технического переоснащения, промышленного оборудования, современных технологий нефтегазодобычи и разработок в сфере теплоэнергетики.

«Крупные федеральные форумы - незаменимые площадки для диалога специалистов различных отраслей. Такое сотрудничество позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и вырабатывать актуальные решения», - заявил гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев выразил заинтересованность в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями.

«Уникальность нашего Промышленного форума в том, что он объединяет сразу четыре направления и сотни лучших экспертов из нескольких областей: машиностроения, нефтегаза, энергетики и безопасности», - отметил он.

Министр подчеркнул, что только там можно увидеть столь значительный спектр разработок предприятий из самой Удмуртии и других регионов.

Удмуртия Газпром нефть Промышленность
13 сентября 2024, 22:15
Маск назвал способ спасти человечество от вымирания
Unsplash
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Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал систему регулирования в США. Многоразовые ракеты-носители Starship спасут человечество, если проект не закроется под давлением чиновников, заявил он в соцсети X.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит ​​бюрократия» - сказал бизнесмен.

Маск пожаловался на усилившееся государственное регулирование. Он предупредил, что если не решить эту проблему, то все крупные проекты в США станут незаконными. Бизнесмен напомнил о затянувшемся строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Калифорнии и предложил создать департамент эффективности государственного управления.

В июне прошли четвертые летные испытания многоразовой космической транспортной системы Starship. Она вышла на суборбитальную орбиту и вернулась на Землю. Маск сообщил, что через два года ракета-носитель слетает на Марс.

Илон Маск Космос Технологии
13 сентября 2024, 04:57
Скорость замедления YouTube в России замерили
Unsplash
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Разработчик ПО для анализа пользовательского опыта Vigo выяснил, что YouTube в России замедлился в 10 раз при просмотре роликов на стационарных компьютерах. На мобильных устройствах видео загружались в четыре раза быстрее, сообщили «Известия».

Специалисты сравнили скорость работы видеохостинга в период с 3 июня по 9 сентября 2024 года. Они выяснили, что среднее время старта проигрывания ролика на компьютерах увеличилось в 10 раз, в мобильных сетях - в 2,5 раза. Если в июне в десктопной версии видео грузилось за 1,21 секунды, то в сентябре - за 11,01. На смартфонах просмотр начинался через 3,83 секунды вместо прежних 1,76.

«На фиксированных сетях доля пользователей YouTube , которые не дожидаются открытия видео роликов, в пять раз больше, чем на мобильных. Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика», - объяснил директор по продуктам компании Антон Прокопенко.

Психологическим порогом, после которого загрузка начинала раздражать пользователей, он назвал три секунды. В начале лета всего 2,8% роликов запускались дольше, а теперь - 56,7%.

Первые сообщения о возможном замедлении YouTube появились в 2022 году. Спустя два года депутат Александр Хинштейн анонсировал снижение скорости загрузки сначала на 40%, затем на 70%.

Интернет Роскомнадзор Соцсети Санкции YouTube Технологии
10 сентября 2024, 21:37
Платформа «VK Видео» представила интерактивный контент с известными блогерами
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Пользователям платформы «VK Видео» предоставили возможность стать активными участниками сюжета. После запуска интерактивного контента просмотр роликов превратили в совместное приключение, где исход истории зависит от действий аудитории.

«Мы стремимся создать понятный массовый продукт со встроенным редактором и единое место, в котором собираются и публикуются проекты в интерактивном формате», - добавил Дуксин.

Он выразил надежду, что это позволит запустить новую нишу с профессионалами, умеющими работать с определенными сценариями и снимать качественный интерактивный контент.

При просмотре интерактивного контента пользователи получат возможность принимать активное участие в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, нужно в установленное время всего лишь нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране.

После этого сюжет изменится в зависимости от действий пользователя, что даст простор для экспериментов с различными вариантами развития событий или позволит открыть новые финалы.

«Мы постоянно ищем новые технологические и продуктовые возможности для пользователей и авторов», - подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно каждому. Для пользователей платформы подготовили 49 единиц контента.

Главными героями роликов станут блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу «КликКлак».

Для самых юных зрителей в «VK Видео» будут доступны интерактивные мультфильмы. В них дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями. Уникальный контент не только развлечет ребят, но и поможет им учиться.

Он пояснил, что новый формат интерактивных видео на платформе предполагал не просто добавление «интересной фичи», а подразумевал обеспечение стандартизированными гибкими технологиями для создания и воспроизведения контента. И так, чтобы вскоре их смог применять каждый пользователь «VK Видео».

Дети Соцсети Видео Блогеры Технологии

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