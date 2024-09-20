Отставить панику «Я бы здесь не стал паниковать, и в первую очередь хотел бы обратить свое внимание на то, что гаджеты взрывались и раньше. Всему виной - батареи», - сказал военный.

По его словам, спровоцировать взрыв аккумулятора можно дистанционно. Если разработчики будут иметь удаленный доступ к гаджету и отключат защиту от перегрева, то устройство может сдетонировать через время.

Свое всегда лучше Специалист отметил, что защитить от таких случаев сможет покупка отечественных аналогов.

«Острым становится вопрос импортозамещения. Такие вот реалии. Исключать какие-либо функциональные и технологические возможности уже абсурдно, потому что мы наблюдаем развитие технологии стремительно, и здесь нам тоже необходимо реагировать на это стремительно», - заявил Архангел.

При этом военный призвал сильно не волноваться. Он объяснил, что паника приводит к ошибкам, а ошибки - к поражению. Всегда важно трезво оценивать ситуацию.