Впервые запуск российского пилотируемого корабля отменили за секунды до старта
Впервые в истории отечественной космонавтики запуск пилотируемого корабля отменили непосредственно перед стартом. Об этом в комментарии ТАСС заявил эксперт Александр Железняков.
«В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой „старт“ пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными - случалось, а пилотируемыми - нет», - сказал Железняков.
Ракету-носитель «Союз-2.1а» с тремя космонавтами на борту - россиянином Олегом Новицким, Мариной Василевской из Белоруссии и американкой Трейси Дайсон - планировали запустить 21 марта.
Однако полет отменили - это произошло в автоматическом режиме за 20 секунд до старта.