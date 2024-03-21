Впервые запуск российского пилотируемого корабля отменили за секунды до старта

«В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой „старт“ пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными - случалось, а пилотируемыми - нет», - сказал Железняков.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с тремя космонавтами на борту - россиянином Олегом Новицким, Мариной Василевской из Белоруссии и американкой Трейси Дайсон - планировали запустить 21 марта.

Однако полет отменили - это произошло в автоматическом режиме за 20 секунд до старта.