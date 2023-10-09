Военный из Белоруссии разработал аналог Starlink Маска
Белорусский военнослужащий сделал аналог американской спутниковой системы Starlink. У него это получилось сделать за небольшие деньги. Об этом сообщило агентство БелТА. Оно показало видео на своем YouTube-канале.
Система собрана неизвестным военным. Утверждается, что по характеристикам она ничем не уступает технике бизнесмена Илона Маска.
Белорусский президент Александр Лукашенко в момент встречи с военнослужащим из Брестской области сказал, что на этот аналог не тратили миллиарда.
«То есть Маск нам не нужен», - подчеркнул глава государства.
Ранее американская компания SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Их успешно вывели на орбиту. Запуск случился утром 24 сентября 2023 года.