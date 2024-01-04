04 января 2024, 19:36

Внедрение ИИ-помощника заставило Microsoft изменить клавиатуру компьютеров

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Американская компания Microsoft добавит клавишу запуска ИИ-помощника Copilot в клавиатуру своих компьютеров, работающих на базе ОС Windows 11. Об этом сообщила пресс-служба IT-гиганта со ссылкой на заявление вице-президента Юсуфа Мехди.

«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре с Windows почти за три десятилетия», - сказал топ-менеджер.

Copilot - разработка Microsoft на основе технологий искусственного интеллекта. Его можно использовать при подготовке презентаций, документов, составления отчетов, сортировки электронных писем.

Компания активно внедряет ИИ-технологии в корпоративный сектор, предлагая подписку на Copilot за 30 долларов в месяц. Сейчас помощник находится на стадии тестирования, доступ к нему есть у General Motors и Goodyear.

В 2023 году начался бум развития искусственного интеллекта. Мощным толчком для этого послужило появление ChatGPT. Его создателя - Илью Суцкевера - включили в число главных ученых года.

Microsoft
03 января 2024, 00:15
Виртуальное групповое изнасилование в метавселенной расследуют в Великобритании
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Полиция Великобритании начала первое расследование виртуального группового изнасилования в метавселенной. Пострадавшей назвали 16-летнюю девушку, а преступление против ее персонажа совершили в многопользовательской онлайн-игре. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

По данным издания, во время игры несколько персонажей напали на аватара 16-летней британки. В результате девочка-подросток наблюдала за изнасилованием своего персонажа через очки виртуальной реальности. По мнению полиции, эта ситуация нанесла юной британке настоящую психологическую травму.

«На жертву оказывается эмоциональное и психологическое воздействие, которое является более долгосрочным, чем любые физические травмы», - отметили журналисты.

Полиция начала расследование. Впрочем, законы Великобритании пока не позволяют наказывать людей, совершивших преступления в виртуальной реальности.

В июне прошлого года первая пара из России заключила брак в метавселенной. Молодожены самостоятельно создали метавселенную под свою свадьбу. Это обошлось им в три миллиона рублей.

Великобритания Интернет Законы Преступления Изнасилования Полиция
29 декабря 2023, 08:32
Полковник назвал главную особенность российского антидронового комплекса «Серп»
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В России разрабатывают антидроновый комплекс «Серп». Его главная особенность — способность бороться с роем беспилотников. Об этом Lenta.ru рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

В России разрабатывают антидроновый комплекс «Серп». Его главная особенность - способность бороться с роем беспилотников. Об этом Lenta.ru рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

По его словам, в систему встроены функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия небольшим дронам.

«Он может работать как на одну цель, так и против роя дронов, потому что сегодня стреляют „пакетами“ дронов, и порой очень сложно определить все цели», - подчеркнул Кошкин.

«Серп» также может подавлять FPV-дроны благодаря алгоритмам цифровой обработки систем обнаружения. При этом разработчики сократили вероятность ложных срабатываний и пропусков. Комплекс автоматически подавляет дроны в районе пяти километров при прямой видимости, добавил Кошкин.

Ростех нарастил выпуск боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в 50 раз. Производство легкой бронетехники и бронемашин выросло в 5,5 раза, а танков - в семь раз.

Беспилотники
28 декабря 2023, 18:23
Миллер заявил о серьезном шаге России по части технологического суверенитета
РИА «Новости»
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Россия добилась значительных успехов в газовом секторе и почти достигла технологического суверенитета. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании по подведению предварительных итогов года, сообщила пресс-служба компании.

Он рассказал, что холдинг всегда ставил перед собой сложные технологические задачи. По его словам, «Газпром» провел большую работу по достижению технологического суверенитета в энергетической сфере. В качестве примера он привел масштабное обновление двух электростанций - Автовской ТЭЦ в Петербурге и Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области.

«Это системная, кропотливая работа, которая ведется в тесном взаимодействии с российскими предприятиями на основе тех соглашений, которые заключены с регионами и с профильными министерствами Российской Федерации», - добавил Миллер.

Ранее глава «Газпрома» пообещал, что компания выделит в 2024 году рекордную сумму денег на газификацию. Холдинг направит на эту программу 270 миллиардов рублей.

Газ Россия Деньги Газпром
27 декабря 2023, 17:30
Перспективные технологии в электроэнергетике стали темой сессии Клуба экспертов Росатома
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Стратегическая сессия Клуба экспертов Росатома состоялась в павильоне «Атом» на ВДНХ. Участники встречи обсудили перспективные технологии в электроэнергетике, импортозамещение и ключевые вызовы для стабильности российской энергосистемы.

В рамках IV стратегической сессии Клуба экспертов Росатома прошел круглый стол на тему «Переменится ли ток? Что может обеспечить энергобезопасность в меняющемся мире?». Его участниками стали заместитель гендиректора, директор по энергетической политике концерна «Росэнергоатом» Константин Артемьев, заместитель гендиректора «Новавинд» Виктор Свистунов, директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ» Павел Азгальдов и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам Артемьева, атомная энергетика дает 20% в выработке электричества в России.

«Чтобы достичь этого уровня, за последние 10 лет мы ввели в строй восемь энергоблоков», - сообщил заместитель генерального директора «Росэнергоатома».

Он назвал 20% хорошей и устойчивой цифрой, на которой концерн не собирается останавливаться. «Росэнергоатом» будет работать над повышением показателя. После 2035 года госкорпорация планирует не только строить замещающие мощности, но и развивать атомную энергетику на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, отметил Артемьев.

С ним согласился Пикин, назвавший одним из ближайших вызовов для российской энергетики поддержание и замещение отечественными технологиями теплофикационных газовых и угольных энергоблоков. Большую их часть построили в предыдущие десятилетия на зарубежном оборудовании.

«С атомом проще. Это российская технология, там практически нет ничего иностранного, так что здесь все более надежно. Да и сетевой комплекс практически вышел на полное импортозамещение», - обратил внимание директор Фонда энергетического развития.

Свистунов напомнил об удачном опыте замещения иностранных технологий. По его словам, «Новавинд» сосредоточил в себе весь цикл: от производства ветрогенераторов до эксплуатации ветропарков. Компания создала завод в Волгодонске и теперь вместе с российскими поставщиками выпускает почти все вплоть до башен ветроустановок, сообщил Свистунов.

«Мы изначально шли к повышению локализации, в 2024 году Росатом начнет выпускать и лопасти для наших ветропарков», - отметил заместитель гендиректора «Новавинд».

Он уточнил, что этими работами займется композитный дивизион. Компания будет и дальше расширять производственную кооперацию с отраслевыми предприятиями госкорпорации, добавил Свистунов.

Чтобы поддерживать стабильности в энергосистеме, сфере ВИЭ-генерации необходимо развитие систем накопления энергии. Сейчас в стране нарабатывают компетенции и технологии в этой области. Например, Росатом строит две гигафабрики по производству систем накопления энергии - в Калининграде и Москве.

«Создание гигафабрик - это одно из ключевых направлений по развитию неядерного бизнеса Росатома, которое не только внесет огромный вклад в обеспечение электросетевого комплекса самыми современными системами накопления энергии, но и обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта», - отметил директор по стратегическому развитию АО «ТВЭЛ».

Электричество Технологии ВДНХ Росатом

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