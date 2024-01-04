Внедрение ИИ-помощника заставило Microsoft изменить клавиатуру компьютеров

«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре с Windows почти за три десятилетия», - сказал топ-менеджер.

Copilot - разработка Microsoft на основе технологий искусственного интеллекта. Его можно использовать при подготовке презентаций, документов, составления отчетов, сортировки электронных писем.

Компания активно внедряет ИИ-технологии в корпоративный сектор, предлагая подписку на Copilot за 30 долларов в месяц. Сейчас помощник находится на стадии тестирования, доступ к нему есть у General Motors и Goodyear.

В 2023 году начался бум развития искусственного интеллекта. Мощным толчком для этого послужило появление ChatGPT. Его создателя - Илью Суцкевера - включили в число главных ученых года.