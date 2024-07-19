Владельцам российских Telegram-каналов открыли монетизацию

Весной в Telegram запустили новый тип рекламных объявлений , которые клиенты оплачивали при помощи криптовалюты на базе блокчейна TON. При этом 50% от выручки администрация пообещала передавать владельцам канала. Правило не распространялось на пользователей из России, Украины, Израиля и ряда других стран.

В начале июня в мессенджере ввели внутреннюю валюту Stars, которой можно оплачивать сервисы и услуги в ботах и приложениях внутри платформы. Именно эти виртуальные средства теперь доступны российским владельцам каналов.

При этом Stars можно вывести через блокчейн TON, чтобы превратить их в криптовалюту, которую уже можно вывести в фиатные деньги. Но первая конвертация доступна только через 21 день после поступления первых «звезд» на баланс.

В середине июня в Telegram появился сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской для мужчин. Для регистрации и работы в этом приложении как раз и понадобилась внутренняя валюта Stars. Стоимость подписки составила 2500 «звезд» или 5700 рублей.