19 июля 2024, 20:47

Владельцам российских Telegram-каналов открыли монетизацию

РИА «Новости»
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Запущенная в марте монетизация для владельцев Telegram-каналов теперь доступна для россиян. Новый раздел появился в кабинете статистики. При этом официального объявления об открытии администрация мессенджера пока не было.

Весной в Telegram запустили новый тип рекламных объявлений , которые клиенты оплачивали при помощи криптовалюты на базе блокчейна TON. При этом 50% от выручки администрация пообещала передавать владельцам канала. Правило не распространялось на пользователей из России, Украины, Израиля и ряда других стран.

В начале июня в мессенджере ввели внутреннюю валюту Stars, которой можно оплачивать сервисы и услуги в ботах и приложениях внутри платформы. Именно эти виртуальные средства теперь доступны российским владельцам каналов.

При этом Stars можно вывести через блокчейн TON, чтобы превратить их в криптовалюту, которую уже можно вывести в фиатные деньги. Но первая конвертация доступна только через 21 день после поступления первых «звезд» на баланс.

В середине июня в Telegram появился сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской для мужчин. Для регистрации и работы в этом приложении как раз и понадобилась внутренняя валюта Stars. Стоимость подписки составила 2500 «звезд» или 5700 рублей.

Мессенджеры Криптовалюты Telegram Россия Деньги
19 июля 2024, 18:05
«Теперь не так ярко?» Маск высмеял сбой в Windows
Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой, произошедший 19 июля в работе Windows. Посты об этом он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Сначала Маск репостнул картинку, на которой человек, олицетворяющий соцсеть X, лежит и наблюдает за людьми, ходящими по пустынной местности с «синими экранами смерти».

Затем предприниматель прокомментировал пост компании CrowdStrike о сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network.

«Уже не так ярко, не правда ли?» - написал он.

Шутка Маска основана на том, что слово bright в английском языке означает «яркий».

Технический сбой в Microsoft вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, операторов связи, СМИ и других сервисов по всему миру. Причиной его стало обновление софта от компании CrowdStrike, выпущенное на этой неделе.

США Илон Маск Глобальный сбой Windows 19 июля
19 июля 2024, 12:10
Глобальный сбой Windows остановил движение на железных дорогах Британии
Global Look Press
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Объединяющий четыре компании-перевозчика крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway (GTR) заявил о сбое в работе системы, который привел к отмене рейсов. Об этом сообщила пресс-служба в социальной сети X.

В компании отметили, что масштабный сбой затронул ключевые системы, включая платформы информирования и схемы драйверов, что может привести к отмене движения составов на сетях железных дорог Thameslink и Great Northern.

«Наши IT-команды активно проводят расследование, чтобы определить основную причину проблемы. <…> Мы предоставим дополнительные обновления, когда сможем. А пока, пожалуйста, регулярно проверяйте доступность своих маршрутов перед поездкой», - указали в сообщении.

Для удобства пассажиров компания опубликовала альтернативные карты, чтобы они могли выбрать путь на сетях, которые не затронул масштабный сбой.

Глобальный сбой произошел в системе Windows по всему миру. Начались массовые задержки и отмены авиарейсов в США, Германии, Австралии, Великобритании и других странах. Прекратили вещание британские телеканалы Sky News и CBBC. О проблемах с доступом к системе сообщили крупнейшие банки ряда государств. Также сбой затронул платежную систему Visa.

Великобритания Microsoft Поезда
17 июля 2024, 11:59
Передовой БПЛА со спутниковым управлением разработали в России
РИА «Новости»
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В России провели эксперимент по управлению беспилотником через космический спутник, он завершился успешно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании «Гонец» (входит в «Роскосмос»).

Беспилотник нового типа совместно с «Геосканом» разработала компания «Спутниковая система „Гонец“».

«Технологию управления беспилотником через спутник впервые реализовали в России. В рамках эксперимента успешно передали данные о местоположении. После этого беспилотник получил команду о возвращении на место запуска», - сообщили в компании.

В будущем технология может оказаться востребованной для отслеживания местоположения беспилотных летательных аппаратов там, где отсутствуют другие каналы связи.

Всего экспериментальный дрон совершил шесть полетов и передал 218 информационных сообщений на FTP-сервер системы «Гонец».

Ранее российские инженеры разработали систему защиты нефтебаз от дронов.

Беспилотники Россия
17 июля 2024, 05:20
Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине
Freepik
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Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине 16 июля. Об этом объявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщило издание «ФедералПресс».

«Сахалин - место создания одного из трех водородных полигонов в России. Первая капля <…> водорода появится на ваших глазах», - заявил глава региона в ходе церемонии запуска полигона.

Лимаренко добавил, что человечество идет по пути использования водорода и поздравил собравшихся с запуском крупного проекта, отметив, что регион стал местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и транспорте.

В церемонии открытия участвовали представители российского правительства и индустриальные партнеры.

По словам первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, запуск первой генерации водорода на единственном в России водородном полигоне на Сахалине позволит стране занять достойное место на международной технологической карте мира, сообщило агентство Regnum.

Ранее замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил бывший полигон подготовки бойцов ЧВК «Вагнер» в Молькине Краснодарского края.

Россия Полигоны

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