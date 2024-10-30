«VK Видео» запустил систему для поиска по контенту

В «VK Видео» объяснили, что если среди каналов платформы есть схожий по названию с запросом пользователя, в результатах поиска автоматически отобразится иконка этого канала и созданный им контент.

«Это позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на его страницу. В выдаче приоритизируются видео, загруженные самим автором, а ниже - видео с его участием», - отметили в пресс-службе платформы.

Там добавили, что благодаря обновлению системы выросла видимость каналов и актуального контента в поиске. Пользователям будет проще находить видео и любимых авторов.

В начале октября платформа обогнала YouTube по количеству просмотров. Предпочтение «VK Видео» отдали 65% опрошенных россиян.