29 марта 2024, 02:03

«VK Видео» в Apple TV. Появилась бета-версия приложения для телевизионных приставок

Пресс-служба социальной сети VK
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Бета-версия приложения «VK Видео» стала доступна для телевизионных приставок Apple TV. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

«Мы хотим сделать просмотр видео еще более удобным и доступным для наших пользователей, и новое приложение - один из шагов в этом направлении», - рассказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов.

По его словам, «VK Видео» продолжает развиваться, предлагая пользователям новые возможности, чтобы удовлетворить их потребности в разнообразном и качественном видеоконтенте.

Приложение имеет понятный интерфейс, позволяет легко искать авторов контента и видео, а также создавать персонализированные плейлисты. Его особенность - просмотр любого контента из библиотеки «VK Видео» без предварительной авторизации.

Пользователи также смогут использовать функции жалоб и блокировки нежелательного контента, легко переключаться между своими устройствами, а также регулировать качество видео в зависимости от скорости интернета.

Что касается контента, то в приложении доступны к просмотру новости телеканалов, различные шоу и видео блогеров, фильмы и сериалы, а также спортивные трансляции.

В приложении собраны восемь разделов для удобства пользователей - «Рекомендуем», «Дети», «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт», «Киберспорт и игры» и «Подписки».

ВКонтакте Соцсети Видео Телевидение
28 марта 2024, 22:17
Telegram пресек десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам
РИА «Новости»
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Четыре дня назад Telegram принял меры для предотвращения отправки сообщений с призывами к терактам. Об этом в своем канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Предприниматель написал, что четыре дня назад русскоязычные пользователи стали жаловаться, что им поступают сообщения от незнакомцев с призывами к теракту.

Мессенджер применил ряд технических и организационных мер, чтобы предотвратить подобную активность, отреагировав на жалобы в течение часа после их получения, добавил Дуров.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», - подчеркнул он.

Дуров добавил, что пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничить круг лиц, присылающих им личные сообщения. Помимо этого, будут внедрены решения на основе искусственного интеллекта, чтобы более эффективно фильтровать подобный спам.

Ранее появилась информация, что террористов, атаковавших Crocus City Hall, завербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана». Он работал на аудиторию в Таджикистане, сейчас его уже удалили.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Мессенджеры Терроризм Блокировки Telegram Павел Дуров Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 18:42
Корабль «Союз МС-25» с международным экипажем прибыл на МКС
РИА «Новости»
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Пилотируемый корабль «Союз МС-25», запущенный с космодрома Байконур, пристыковался к узловому модулю «Причал» Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«На станцию прибыли Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон. После открытия переходных люков их встретят Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс», - указали представители госкорпорации.

Россиянин Олег Новицкий и Марина Василевская из Белоруссии проведут на орбите 14 суток. Их возвращение домой запланировано на 6 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О’Харой.

Трейси Дайсон предстоит быть в космосе 184 суток, она приземлится 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Изначально космический корабль планировалось запустить 21 марта.

Однако произошла просадка напряжения химического источника тока и стартовый комплекс вернули в исходное положение для изучения проблемы.

МКС Корабли Роскосмос Космос
22 марта 2024, 18:18
Ракету с кораблем «Союз МС-25» запустят 23 марта
РИА «Новости»
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Госкомиссия решила запустить ракету «Союз 2.1а» с кораблем «Союз Мс-25» и тремя космонавтами в резервную дату — 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«На заседании рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты космического назначения», - уточнили в компании.

Запустить космический корабль должны были 21 марта в 16:21. На борту корабля находились россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

Но произошла нештатная ситуация - просадка напряжения химического источника тока. Стартовый комплекс вернули в исходное положение, чтобы изучить проблему.

Госкомиссия решила запустить ракету «Союз 2.1а» с кораблем «Союз Мс-25» и тремя космонавтами в резервную дату - 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Ракеты Белоруссия Космонавты Корабли Роскосмос Космос
21 марта 2024, 22:55
Запад уличили в закупках российского титана на огромные суммы
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Введенные против РФ санкции не помешали западным компаниям продолжить закупки российского титана на сотни миллионов долларов. Об этом сообщила The Washington Post.

По мнению автора статьи, это свидетельствует не только о зависимости Запада от России в этом стратегически важном компоненте для промышленности, но и вызывает опасения в сфере безопасности.

«Россия может перекрыть поток этих материалов и оставить компании, имеющие решающее значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительном положении», - прокомментировал ситуацию директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин посетил в Казанский авиазавод имени Горбунова. Предприятие недавно модернизировали, восстановили производственный и летно-испытательный комплексы. Конструкторский центр оснастили современной техникой. На заводе также восстановили крупнейший в мире комплекс для обработки титановых изделий.

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