«VK Видео» в Apple TV. Появилась бета-версия приложения для телевизионных приставок

«Мы хотим сделать просмотр видео еще более удобным и доступным для наших пользователей, и новое приложение - один из шагов в этом направлении», - рассказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов.

По его словам, «VK Видео» продолжает развиваться, предлагая пользователям новые возможности, чтобы удовлетворить их потребности в разнообразном и качественном видеоконтенте.

Приложение имеет понятный интерфейс, позволяет легко искать авторов контента и видео, а также создавать персонализированные плейлисты. Его особенность - просмотр любого контента из библиотеки «VK Видео» без предварительной авторизации.

Пользователи также смогут использовать функции жалоб и блокировки нежелательного контента, легко переключаться между своими устройствами, а также регулировать качество видео в зависимости от скорости интернета.

Что касается контента, то в приложении доступны к просмотру новости телеканалов, различные шоу и видео блогеров, фильмы и сериалы, а также спортивные трансляции.

В приложении собраны восемь разделов для удобства пользователей - «Рекомендуем», «Дети», «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт», «Киберспорт и игры» и «Подписки».