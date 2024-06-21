21 июня 2024, 21:24

VK поможет АВТОДОМу переехать в облако

Pxhere
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В рамках договора о стратегическом партнерстве VK и ГК АВТОДОМ займутся переводом IT-систем автомобильного холдинга с физической инфраструктуры в VK Cloud. Соглашение подписали заместитель гендиректора по цифровой трансформации компании Олег Кузнецов и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев на VK Cloud Conf.

Благодаря переходу на облачную инфраструктуру АВТОДОМ упростит развитие IT-систем. Мера так же поможет холдингу ускорить разработку и вывод цифровых продуктов на рынок. Оптимизации расходов будут способствовать гибкое управление вычислительными мощностями и оплата за фактически использованные ресурсы.

Еще одним вектором сотрудничества станет создание ГК АВТОДОМ собственного хранилища данных на базе облака VK Cloud.

Олег Кузнецов отметил, что в 2024 году холдинг проанализировал состояние своей IT-инфраструктуры. В компании поняли, что использование облаков станет лучшим решением в части сокращения операционных издержек и инвестиций в IT.

«Поэтому мы планируем перевести IT-системы компании на платформу VK Cloud. Это позволит повысить отказоустойчивость всех решений и приложений в информационном стеке компании, а также сделает бизнес более устойчивыми к сложной IT-обстановке и минимизирует наши потери», - сказал замгенерального директора по цифровой трансформации ГК АВТОДОМ.

Управляющий директор VK Tech назвал переход на облачные сервисы в развитии IT-инфраструктуры и работе с данными зрелым трендом. Он пояснил, что, в отличие от физических серверов, облака позволяют увеличивать или сокращать ресурсы в режиме реального времени всего за несколько кликов. При этом переплачивать за простой оборудования не придется.

«Сервисы уже преднастроены и готовы к использованию, благодаря чему команды могут быстро разворачивать их и встраивать в существующую архитектуру без дополнительных затрат на поддержку и администрирование систем», - заметил Павел Гонтарев.

Он выразил уверенность, что вместе с ГК АВТОДОМ VK выстроит надежную IT-инфраструктуру в облаке, что в итоге повысит эффективность работы с данными на автомобильном рынке.

Инвестиции Работа Бизнес
21 июня 2024, 13:57
Кремль осудил санкции США на российские антивирусы
РИА «Новости»
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Экспортные ограничения правительства США в отношении продуктов «Лаборатории Касперского» несправедливы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их примером нечестной конкуренции. Об этом сообщили «Известия».

Журналисты попросили его прокомментировать американские санкции против «Группы компаний Касперского», «Лаборатории Касперского» и британского филиала Kaspersky Labs Limited. Их внесли в черный список Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

«Излюбленный прием несправедливой, нечестной конкуренции Соединенных Штатов», - ответил Песков.

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» подтвердила экспортные ограничения на свое программное обеспечение. Компания предупредила о последствиях санкций - давние клиенты останутся без антивирусов, а киберпреступность разовьется еще сильнее.

США Дмитрий Песков Санкции Бизнес Технологии
21 июня 2024, 08:27
В России анонсировали создание супермощного квантового компьютера
РИА «Новости»
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В 2024 году российские разработчики презентуют квантовый компьютер на 50 кубитов. Устройство вдвое мощнее создадут к концу десятилетия, сообщил РИА «Новости» сооснователь Российского квантового центра, советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«Мы сейчас готовим карту до 2030 года, и там будут планы по квантовому компьютеру больше чем 100 кубитов», - объявил он.

Юнусов напомнил, что в конце прошлого года презентовали квантовый компьютер мощностью 20-25 кубитов. Осенью, по его словам, выйдет устройство на 50 кубитов.

Ученые Российского квантового центра и Физического института РАН представили прототип квантового компьютера на ионах в 2021 году.

На ПМЭФ-2024 в начале июня Росатом смоделировал технологические решения второй половины XXI века, в том числе квантовый компьютер с передачей данных со скоростью света.

Технологии Наука Росатом
21 июня 2024, 07:05
От запрета антивирусов пострадают рядовые американцы — «Лаборатория Касперского»
РИА «Новости»
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США ввели экспортные ограничения на российское антивирусное программное обеспечение. Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила РИА «Новости», что санкции приведут к росту киберпреступности.

Компании известно о решении министерства торговли США. Теперь «Лаборатория Касперского» сможет продвигать в этой стране лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информбезопасности.

«Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено», - сказал представитель пресс-службы.

Частные пользователи и предприниматели в США, по его словам, много лет пользовались программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Из-за действий властей их устройства останутся без защиты.

Новый пакет санкций подготовил Евросоюз, его могут ввести в конце июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он затронет энергетику, банковский сектор и технологии.

США ввели экспортные ограничения на российское антивирусное программное обеспечение. Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила РИА «Новости» , что санкции приведут к росту киберпреступности.

США Санкции Технологии
20 июня 2024, 22:29
Чипы из стиральных машин выдирать не придется. США испугались интересов России во Вьетнаме
Pxhere
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В США довольно резко отреагировали на поездку президента России Владимира Путина во Вьетнам. Западные СМИ опубликовали десятки статей с оценкой этого события. Политолог Геннадий Подлесный на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что так волнует американцев.

«Существует три позиции, которые очень сильно беспокоят американцев , да и вообще Запад. Это экономика, политика и военная сфера. Если очень коротко говорить по первым двум, то мы - Россия - можем получить от Вьетнама то, чего не можем получить от других стран», - подчеркнул он.

Подлесный напомнил, что на сегодняшний день более 400 тысяч инженеров и 50 тысяч выпускников технологических вузов и филиалов работают в IT-отрасли.

«Если уж без обиняков, то сейчас IT-сфера - производство чипов во Вьетнаме - становится одним из ведущих направлений, которые нас интересуют в экономике этой страны. Кроме ядерной энергетики, конечно», - добавил собеседник 360.ru.

Политолог также упомянул высказывания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Они обе заявили, будто бы Россия скупает китайские стиральные машинки, чтобы использовать установленные в них чипы, и поэтому показывает успехи в военном деле.

«Вот для того, чтобы их успокоить, что мы не будем выдирать чипы из стиральных машин, есть Вьетнам, который с удовольствием поставит нам эти чипы. И эти вьетнамские чипы будут лучше тайванских, потому что последних сейчас попросту нет», - заключил Подлесный.

США Международные отношения Россия Экономика Вьетнам

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