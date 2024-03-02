В Telegram произошел масштабный сбой
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют их комментарии на сайте DownRadar.
Недовольные пользователи заявили, что хранили на телефонах важную информацию и памятные фотографии, полный сброс системы приведет к их уничтожению.
«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр. Наши специалисты помогут вернуть доступ к данным», - заявили в компании.
В Xiaomi добавили, что по телефону горячей линии на дом можно вызвать курьера, который заберет гаджет, доставит в сервисный центр и после привезет обратно.
О массовом сбое в работе смартфонов Poco и Redmi после обновления системы стало известно в минувший четверг, 29 февраля. Проблема возникла у владельцев гаджетов с операционными системами MIUI и HyperOS.
По информации СМИ, сбои произошли в операционных системах MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin.
После обновления телефоны перестали включаться: у некоторых на экранах появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, у других - просто темный экран.
Поддержка Xiaomi не в состоянии пока помочь обладателям телефонов. Им рекомендуют перезагрузить гаджет, но это не помогает. А при сбросе базовых настроек пропадают все данные.
Сотрудники сервисных центров тоже страдают от бага, ведь весь день им проносят телефоны, которые не подают признаков жизни. Специалисты фирменных магазинов сами не понимают, как исправить ситуацию.
Ранее стало известно, что китайские бренды смартфонов «захватили» почти 80% российского импорта. Самой популярной компанией оказалась Xiaomi.
Глава государства подчеркнул, что уже подписал указ об утверждении новой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.
«В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», - заявил Путин.
Он добавил, что развитие современных технологий станут мотором для отечественной промышленности и выведут экономику на передовые уровни.
«Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за шесть лет должны увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого экспорта - не менее чем на две трети», - объявил президент России.
Этот вид транспорта уже назвали настоящим прорывом в городской мобильности. По задумке разработчиков, аэротакси смогут заменить дорогие в обслуживании вертолеты.
Новинку назвали идеальным транспортным средством для передвижения над местностью с реками и озерами. На аэротакси можно будет перевозить до четырех пассажиров. Максимальная длина полета составит 250 километров на скорости до 200 километров в час.
Производитель планирует получить разрешение на коммерческие полеты в 2026 году. Согласно предварительным подсчетам, только в районе города Шэньчжэня, в год может будет осуществлять до 300 тысяч полетов.
Англичане в свою очередь заявили, что разработали первый в мире вертипорт для летающих такси и дронов. Он будет выполнять функцию базы для электрических транспортных средств с вертикальными взлетом и посадкой.