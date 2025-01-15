15 января 2025, 20:29

В Татарстане починили кабель, из-за которого возник сбой в работе интернета в России

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Аварийные бригады починили обрыв магистрального кабеля связи, из-за которого произошло замедление интернета в 21 регионе страны. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

«Волокно оптического кабеля связи, пострадавшие в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили», - отметили в министерстве.

Повреждение кабеля зафиксировали рядом с поселком Царево Пестречинского района Татарстана, в направлении Тюлячи - Новая Тура. Авария произошла из-за проведения земляных работ.

Из-за неполадок скорость интернета снизилась в 21 регионе России.

С проблемой столкнулись 3,8 миллиона пользователей. В Минцифры Татарстана отметили, что полной потери связи не было из-за того, что трафик перенаправили на резервные линии.

В начале 2025 года наблюдался массовый сбой в работе интернета в России. Он произошел из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.

Интернет Татарстан Россия
14 января 2025, 19:06
YouTube заработал после масштабного сбоя в Рунете
Global Look Press
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Видеосервис YouTube возобновил полноценную работу в России после массового сбоя в Рунете. Многочисленные сообщения интернет-пользователей об этом появились в Сети.

Сайт стал снова открываться как с десктопной, так и с мобильной версии. Скорость работы позволяет загружать и просматривать видеоролики.

Причиной масштабного сбоя в Роскомнадзоре назвали кратковременное нарушение связности, то есть возможности установления соединения между парами узлов сети. Из-за этого у пользователей по всей стране больше часа не открывались сайты, приложения и мессенджеры. Не работал и домашний, и мобильный интернет у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и других ведущих провайдеров.

Около 18:20 по московскому времени работу интернета в России полностью восстановили.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с ним пообещал разобраться с замедлением YouTube.

Интернет Роскомнадзор YouTube
14 января 2025, 18:30
Работу Рунета полностью восстановили
РИА «Новости»
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Работу Рунета оперативно восстановили после масштабного сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа Сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», -рассказали в ведомстве.

Масштабный сбой произошел 14 января около 17:00 по московскому времени. Пользователи по всей стране жаловались на невозможность открыть сайты, мессенджеры и приложения. Не работал как домашний, так и мобильный интернет у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и других крупных провайдеров.

Ранее массовый сбой в работе интернета в России произошел 6 января. О проблемах со связью сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Нижегородской областей, а также Удмуртии. Тогда причиной стала авария на магистральной сети.

Интернет Роскомнадзор
05 января 2025, 05:05
Названы признаки наличия вируса в гаджете или компьютере
Freepik
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Появление неизвестных программ и замедление работы устройства могут указывать на заражение телефона или компьютера вирусом. Об этом РИА «Новости» рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.

«Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», - сказал эксперт.

Пермяков рекомендовал убедиться, что антивирус обновлен до последней версии, а потом запустить его для проверки системы и удаления с телефона всего лишнего.

Кроме того, если еще остаются сомнения в своих действиях или появились подозрения, что произошла утечка данных, необходимо обратиться за помощью к специалисту по кибербезопасности.

Ранее IT-эксперт Даниил Лопатников перечислил главные причины медленной работы ноутбука или персонального компьютера, отметив, в частности, вирусы и неисправность вентиляторов.

Россия Хакеры Вирусы
03 января 2025, 16:52
Apple заплатит 95 млн долларов по иску о прослушивании пользователей через Siri
Unsplash
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Американская корпорация Apple пошла на мировое соглашение после пяти лет судебных разбирательств по иску о прослушивании разговоров пользователей через виртуального помощника Siri. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило издание Insider Paper.

В рамках сделки компания заплатит 95 миллионов долларов в специальный фонд. Его используют для выплат американцам, чьи личные данные перехватывали без разрешения. С учетом огромного количества пострадавших каждый из владельцев гаджетов получит не более 20 долларов.

Несмотря на согласие о выплате компенсации, своей вины компания не признала.

«Apple всегда отрицала и продолжает отрицать любые предполагаемые правонарушения и ответственность», - указали в тексте соглашения.

Коллективный иск к корпорации подали пять лет назад. Истцы обвинили Siri в прослушивании разговоров владельцев iPhone, iPad, HomePods и других устройств, оснащенных цифровым ассистентом. Они утверждали, что компания оставила возможность непреднамеренной активации Siri, чтобы получить личные данные владельцев гаджетов для собственного использования или передачи третьим лицам.

Судебный иск владельцы гаджетов Apple подали в Окружной суд США. По данным агентства Bloomberg, к несанкционированному запуску Siri имели доступ подрядчики компании Apple.

При этом заявление появилось после официального заявления корпорации, что она приостановила доступ контрагентов к данным виртуального помощника после улучшения качества распознавания голоса.

США Суд Гаджеты Apple

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