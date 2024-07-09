В России запустят сервис для заключения брака по биометрии

Он поручил Минюсту совместно с Минцифры, Федеральной налоговой службой и Центром биометрических технологий заняться разработкой специальной платформы, после запуска которой заключить брак можно будет без паспорта. Кроме того, документы не понадобятся для смены имени и установления отцовства.

Подтвердить личность можно будет через государственную систему биометрических данных. При этом привычная всем процедура обращения в ЗАГС с документами тоже останется.

В конце июня Минфин предложил увеличить пошлины на расторжение брака.

Если нововведения вступят в силу, то при разводе экс-супругам придется заплатить пять тысяч рублей.