09 июля 2024, 00:00

В России запустят сервис для заключения брака по биометрии

Unsplash
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В скором будущем россиянам не придется предъявлять целую кипу бумаг, чтобы получить услуги ЗАГСа. О создании нового сервиса сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передало РИА «Новости».

Он поручил Минюсту совместно с Минцифры, Федеральной налоговой службой и Центром биометрических технологий заняться разработкой специальной платформы, после запуска которой заключить брак можно будет без паспорта. Кроме того, документы не понадобятся для смены имени и установления отцовства.

Подтвердить личность можно будет через государственную систему биометрических данных. При этом привычная всем процедура обращения в ЗАГС с документами тоже останется.

В конце июня Минфин предложил увеличить пошлины на расторжение брака.

Если нововведения вступят в силу, то при разводе экс-супругам придется заплатить пять тысяч рублей.

Свадьбы Минфин РФ Россия Брак Технологии
06 июля 2024, 22:45
Маск заявил о небезопасности WhatsApp
Unsplash
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что использование мессенджера WhatsApp* может быть опасно. Свое мнение он выразил в соцсети X.

Миллиардер прокомментировал публикацию, в которой пользователи обсуждали, что сквозное шифрование в WhatsApp* якобы полностью защищает переписку в чатах сервиса.

Маска заинтересовал комментарий, что вопреки обещаниям мессенджера о приватности обсуждений, пользователям приходит реклама, связанная с темами обсуждений в чатах приложения.

«WhatsApp* вообще не является безопасным», - написал он.

Во всех компаниях американского предпринимателя Илона Маска могут запретить использование устройств Apple. Миллиардер назвал причиной для такого решения разработку технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Мессенджеры WhatsApp Илон Маск
04 июля 2024, 21:52
VK добавила нейросеть для поиска ошибок в приложениях для Android и iOS
РИА «Новости»
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Российская интернет-компания VK внедрила генеративный искусственный интеллект (ИИ) в сервис Tracer, чтобы повысить функциональность приложений для Android и iOS в реальном времени. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Нейросеть позволит пользователям соцсети отслеживать стабильность работы приложений, оперативно выявлять возникающие проблемы и сбои, а также анализировать их и подбирать подходящее решение для их налаживания. Применение этой уникальной технологии поможет разработчикам сократить время каждого из шагов при создании приложений, начиная от тестирования и до выпуска в производство.

«При выявлении проблем сервис создает стектрейс - детальный отчет о сбое, который включает анализ конкретных зависимостей, разделов и модулей приложения, где мог произойти сбой», - пояснили в пресс-службе.

Стектрейсы могут занимать сотни строк технической информации. Нейросеть ее проанализирует, определит возможные причины ошибки или составит перечень факторов, которые могли вызвать сбой, причем все будет сделано очень быстро.

После выявления ключевой ошибки ИИ сгенерирует конкретные советы по ее устранению, причем учтет специфику приложения, его архитектуру и используемые технологии. Рекомендации будут адаптированы к потребностям создателей приложения.

Ранее «ВКонтакте» открыл спортивное медиа с новостями и эксклюзивным тематическим контентом.

ВКонтакте Соцсети Нейросети
02 июля 2024, 20:58
Сбой произошел в работе Telegram в России
Freepik
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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений, заявили на сайте Downdetector.

По данным портала, стабильно не работает web-версия мессенджера и приложение для смартфонов.

Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram в первых числах июня. Проблемы с доступом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Алтайском крае.

Это был шестой сбой в работе мессенджера за три месяца. Аналогичные проблемы в Telegram наблюдались после теракта в «Крокусе». Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов.

Telegram Россия
01 июля 2024, 13:18
Россиян предупредили об опасности жары для смартфонов
РИА «Новости»
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В жаркую погоду россиянам нужно постараться не оставлять смартфоны и другие гаджеты, потому может произойти перегрев устройства. Об этом 360.ru рассказал владелец компании  Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

«Самое первое - любому устройству комфортно там, где комфортно человеку. Не нужно пользоваться ими на пляже под раскаленным солнцем либо на панели машины. Если этого не делать, то охлаждать телефон или компьютер не нужно», - сказал он.

Муртазин добавил, что, если перегрева все-таки не удалось избежать, сначала гаджет будет самостоятельно отключать часть функций, после чего просто выключится.

«Если в жару оставить смартфон на торпеде машины, то герметичность корпуса может нарушиться. При нагреве растечется клей. Современные девайсы работают спокойно в условиях жаркого лета, просто не нужно держать их под солнечными лучами», - заключил аналитик.

Ранее россиянам напомнили об опасности пользования смартфоном в грозовую погоду на возвышенности.

Смартфоны Погода

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