В России запустили серийное производство мобильных укрытий от ядерного взрыва

Производственный процесс начался в городе Дзержинске в Нижегородской области.

В базовую комплектацию мобильного укрытия входят два модуля. Это помещение для укрываемых на 54 человека и технический блок, причем вместимость можно будет увеличить за счет дополнительных модулей.

Разработчики отметили, что главное достоинство убежища - его мобильность, так как «КУБ-М» можно при необходимости легко перевезти в другое место и подключить к уже существующим инженерным системам.

«В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения», - уточнили в институте.

В конце октября ученые из новозеландского Университета Отаго сообщили, что только пять государств смогут пережить ядерную зиму.