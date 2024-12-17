В России хакеры распространили банковский троян через фейковые маркетплейсы

Новая мошенническая схема достаточно сложная. Злоумышленники создают сайты несуществующих маркетплейсов, продающих товары по крайне выгодным ценам.

Покупателей, оформляющих заказ, заверяют, что оплатить его можно при получении. Спустя время им поступает смс об отправке оформленного заказа, для отслеживания которого необходимо скачать специальное мобильное приложение-трекер.

Ссылку присылает менеджер фейкового маркетплейса и ведет она на фишинговый ресурс.

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрия Калинина, россияне под видом трекера скачивают банковский троян Mamont, благодаря которому хакеры получают доступ к смс и push-уведомлениям на зараженном устройстве, воруя деньги со счетов.

Ранее в МВД предупредили россиян о возвращении мошенников к этой схеме обмана, отметив, что она была популярна еще в 2019 году.