17 декабря 2024, 04:45

В России хакеры распространили банковский троян через фейковые маркетплейсы

Freepik
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В преддверии Нового года мошенники начали массово распространять мобильный банковский троян Mamont, маскируя его под трекер для отслеживания посылок. Об этом «Известиям» сообщили в «Лаборатории Касперского».

Новая мошенническая схема достаточно сложная. Злоумышленники создают сайты несуществующих маркетплейсов, продающих товары по крайне выгодным ценам.

Покупателей, оформляющих заказ, заверяют, что оплатить его можно при получении. Спустя время им поступает смс об отправке оформленного заказа, для отслеживания которого необходимо скачать специальное мобильное приложение-трекер.

Ссылку присылает менеджер фейкового маркетплейса и ведет она на фишинговый ресурс.

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрия Калинина, россияне под видом трекера скачивают банковский троян Mamont, благодаря которому хакеры получают доступ к смс и push-уведомлениям на зараженном устройстве, воруя деньги со счетов.

Ранее в МВД предупредили россиян о возвращении мошенников к этой схеме обмана, отметив, что она была популярна еще в 2019 году.

Мошенничество Россия Хакеры
14 декабря 2024, 09:46
Блокировку Viber сравнили с предупредительным выстрелом
Global Look Press
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Большая часть российских пользователей не столкнется с трудностями после блокировки мессенджера Viber, так как они могут перейти на другие платформы. Об этом РБК рассказал председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Отключение Viber затронет в первую очередь представителей старшего поколения, которые привыкли к этому сервису.

«Блокировка Viber - это предупредительный выстрел для мессенджеров», - подчеркнул он.

По словам эксперта, для предупреждения остальных платформ Роскомнадзор «выбрал середнячка». С помощью блокировки служба дала сигнал крупным игрокам, предположил Клименко. Специалист также не исключил, что в будущем в России могут заблокировать WhatsApp и Telegram.

Ранее РКН приостановил работу Viber. На такой шаг служба пошла из-за нарушения создателями платформы закона, касающегося организаторов распространения информации.

Мессенджеры Роскомнадзор Telegram
11 декабря 2024, 23:11
В работе сервисов Meta зафиксировали сбои по всему миру
Freepik
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Пользователи сообщили о масштабных нарушениях в работе сервисов Meta*. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

Сбои отмечаются в работе социальных сетей Instagram* и Facebook*, а также мессенджера WhatsApp. Согласно данным сайта отслеживания нарушений в работе популярных интернет-ресурсов, проблемы начались примерно в 20:44 по московскому времени.

Жалобы на работу сервисов поступили из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Бразилии.

В начале декабря пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Viber. Пик сбоев пришелся на 09:00 по московскому времени 1 декабря.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Facebook Мессенджеры WhatsApp США Соцсети Работа Instagram
11 декабря 2024, 18:32
Путин обратил внимание на важность ИИ для создания беспилотных систем
РИА «Новости»
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Связанные с искусственным интеллектом возможности открывают для специалистов новые горизонты в создании беспилотников. Об этом во время международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.

Искусственный интеллект Владимир Путин Технологии
11 декабря 2024, 18:17
Россия пригласила ученых со всего мира к совместной работе в сфере ИИ
РИА «Новости»
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Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Международной конференции по ИИ, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер предложил провести стратегическую сессию о будущем нейросетей. На мероприятии нужно будет подумать о том, в каком направлении продолжат развиваться «такие мощные технологии», подчеркнул глава государства.

По словам Путина, благодаря развитию технологий специалисты смогут создать сильный ИИ, который превзойдет человека в основных видах деятельности.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» стала одним из самых авторитетных и ожидаемых событий международного уровня в сфере науки, отметил президент в начале своего выступления. Он добавил, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий.

Искусственный интеллект Ученые Россия

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