В России анонсировали создание супермощного квантового компьютера

«Мы сейчас готовим карту до 2030 года, и там будут планы по квантовому компьютеру больше чем 100 кубитов», - объявил он.

Юнусов напомнил, что в конце прошлого года презентовали квантовый компьютер мощностью 20-25 кубитов. Осенью, по его словам, выйдет устройство на 50 кубитов.

Ученые Российского квантового центра и Физического института РАН представили прототип квантового компьютера на ионах в 2021 году.

На ПМЭФ-2024 в начале июня Росатом смоделировал технологические решения второй половины XXI века, в том числе квантовый компьютер с передачей данных со скоростью света.