21 июня 2024, 08:27

В России анонсировали создание супермощного квантового компьютера

РИА «Новости»
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В 2024 году российские разработчики презентуют квантовый компьютер на 50 кубитов. Устройство вдвое мощнее создадут к концу десятилетия, сообщил РИА «Новости» сооснователь Российского квантового центра, советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«Мы сейчас готовим карту до 2030 года, и там будут планы по квантовому компьютеру больше чем 100 кубитов», - объявил он.

Юнусов напомнил, что в конце прошлого года презентовали квантовый компьютер мощностью 20-25 кубитов. Осенью, по его словам, выйдет устройство на 50 кубитов.

Ученые Российского квантового центра и Физического института РАН представили прототип квантового компьютера на ионах в 2021 году.

На ПМЭФ-2024 в начале июня Росатом смоделировал технологические решения второй половины XXI века, в том числе квантовый компьютер с передачей данных со скоростью света.

Технологии Наука Росатом
21 июня 2024, 07:05
От запрета антивирусов пострадают рядовые американцы — «Лаборатория Касперского»
РИА «Новости»
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США ввели экспортные ограничения на российское антивирусное программное обеспечение. Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила РИА «Новости», что санкции приведут к росту киберпреступности.

Компании известно о решении министерства торговли США. Теперь «Лаборатория Касперского» сможет продвигать в этой стране лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информбезопасности.

«Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено», - сказал представитель пресс-службы.

Частные пользователи и предприниматели в США, по его словам, много лет пользовались программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Из-за действий властей их устройства останутся без защиты.

Новый пакет санкций подготовил Евросоюз, его могут ввести в конце июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он затронет энергетику, банковский сектор и технологии.

США ввели экспортные ограничения на российское антивирусное программное обеспечение. Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила РИА «Новости» , что санкции приведут к росту киберпреступности.

США Санкции Технологии
20 июня 2024, 22:29
Чипы из стиральных машин выдирать не придется. США испугались интересов России во Вьетнаме
Pxhere
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В США довольно резко отреагировали на поездку президента России Владимира Путина во Вьетнам. Западные СМИ опубликовали десятки статей с оценкой этого события. Политолог Геннадий Подлесный на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что так волнует американцев.

«Существует три позиции, которые очень сильно беспокоят американцев , да и вообще Запад. Это экономика, политика и военная сфера. Если очень коротко говорить по первым двум, то мы - Россия - можем получить от Вьетнама то, чего не можем получить от других стран», - подчеркнул он.

Подлесный напомнил, что на сегодняшний день более 400 тысяч инженеров и 50 тысяч выпускников технологических вузов и филиалов работают в IT-отрасли.

«Если уж без обиняков, то сейчас IT-сфера - производство чипов во Вьетнаме - становится одним из ведущих направлений, которые нас интересуют в экономике этой страны. Кроме ядерной энергетики, конечно», - добавил собеседник 360.ru.

Политолог также упомянул высказывания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Они обе заявили, будто бы Россия скупает китайские стиральные машинки, чтобы использовать установленные в них чипы, и поэтому показывает успехи в военном деле.

«Вот для того, чтобы их успокоить, что мы не будем выдирать чипы из стиральных машин, есть Вьетнам, который с удовольствием поставит нам эти чипы. И эти вьетнамские чипы будут лучше тайванских, потому что последних сейчас попросту нет», - заключил Подлесный.

США Международные отношения Россия Экономика Вьетнам
19 июня 2024, 21:21
Пользователи сервисов VK научат создавать виральный развлекательный контент
Pxhere
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Школа авторов VK запустила новый бесплатный онлайн-курс «Что смешного?». На нем пользователей научат создавать вирусный контент в постах и клипах и нативно продвигать свой блог через юмор.

«На курсе по маркетингу и брендингу в Школе авторов VK мы разбирали кейсы успешных пабликов. Получили интересный инсайд: в 100% случаев залетевший в тренды контент - личный. А что может быть более личное, чем юмор? Так появилась идея создать этот курс», - пояснила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Она подчеркнула, что на курсе покажут креаторам, что шутить может каждый, а смех уместен даже для тех авторов, которые пишут на серьезные темы.

Обучение стартует 9 июля. Его разработали для тех, кто хочет разнообразить контент и увеличить лояльность аудитории.

Пользователей познакомят с жанрами развлекательного контента и научат, как упаковать полученные знания в формат мемов, скетчей, постов или разговорных видео. У слушателей будет возможность поупражняться в артистизме и поработать с «внутренним критиком». Им также расскажут, как преодолеть страх перед аудиторией.

Преподаватели курса дадут советы, которые на практике помогут органично продвигать блог через юмор. Чтобы закрепить теорию, на занятиях будут разбирать тематические кейсы.

К обучению студентов привлекут опытных контент-мейкеров, в том числе участницу «Женского стендапа» на ТНТ Маргариту Родину, стендап-комика и ведущего «Подкаста о философии» Севу Ловкачева, стендап-комика Виталия Коломийца и директора по маркетингу «Пикабу» Федора Павловича.

Экспертами курса выступят руководитель направления актуального контента департамента по работе с сообществами VK Евгений Мартиросов и сотрудники команды VK Creative - креативный продюсер Евгений Печкин, креативные менеджеры проектов Валерия Денисова и Кирилл Шевелев.

В конце обучения выберут 50 лучших выпускников, которые пройдут четырехнедельный интенсив с командой VK Creative. На нем авторы закрепят усвоенные навыки и получат индивидуальные рекомендации от профессионалов индустрии.

Регистрация на курс уже открыта.

Видео Студенты Мемы
19 июня 2024, 00:45
Telegram запустил платный сервис знакомств для мужчин
Freepik
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Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Ее можно оплачивать новой внутренней валютой мессенджера — «звездами» (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Ее можно оплачивать новой внутренней валютой мессенджера - «звездами» (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.

«TON Dating запущен», - указали в сообщении.

Чтобы начать использовать сервис, нужно пройти регистрацию через Telegram-бота, указав свое имя, дату рождения и прикрепив три фотографии.

По данным портала «Код Дурова», для женщин подписка бесплатная, а вот мужчинам придется раскошелится. Оплатить подписку можно с помощью криптокошелька или внутренней валютой. Стоимость одного месяца составляет 2500 «звезд» или 5700 рублей.

В апреле в Telegram запустили программу монетизации , которая позволяет авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы.

Мессенджеры Telegram Женщины Мужчины

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