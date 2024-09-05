В Росатоме рассказали, как современные технологии могут влиять на изменение климата

«Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум - не допускают изменение климата. Атомная энергетика - это самая чистая энергия из доступных человечеству», - рассказал он.

По его словам, российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 миллионов тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей российской металлургической промышленности. Таким образом, замедляется глобальное потепление.

Помимо атомной энергетики, подчеркнул Комаров, компания развивает ветряные мощности и экотехнопарки, ответственные за переработку опасных отходов.

Также он выступил за дальнейшее развитие электротранспорта. По его словам, свыше 80% выбросов вредных веществ в больших городах приходится именно на автомобили.

Кроме того, первый замглавы Росатома заявил, что компания в своих проектах всегда учитывает прогнозы изменения климата. Он назвал тремя китами корпорации современные технологии, ответственное отношение к природе и учет всех возможных рисков.