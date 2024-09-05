05 сентября 2024, 18:37

В Росатоме рассказали, как современные технологии могут влиять на изменение климата

РИА «Новости»
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Экологически нейтральные продукты Росатома могут влиять на скорость изменения климата. Об этом заявил на сессии ВЭФ первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.

«Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум - не допускают изменение климата. Атомная энергетика - это самая чистая энергия из доступных человечеству», - рассказал он.

По его словам, российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 миллионов тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей российской металлургической промышленности. Таким образом, замедляется глобальное потепление.

Помимо атомной энергетики, подчеркнул Комаров, компания развивает ветряные мощности и экотехнопарки, ответственные за переработку опасных отходов.

Также он выступил за дальнейшее развитие электротранспорта. По его словам, свыше 80% выбросов вредных веществ в больших городах приходится именно на автомобили.

Кроме того, первый замглавы Росатома заявил, что компания в своих проектах всегда учитывает прогнозы изменения климата. Он назвал тремя китами корпорации современные технологии, ответственное отношение к природе и учет всех возможных рисков.

АЭС Климат Экология Технологии Росатом ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 18:38
В Росатоме очертили перспективы развития отечественной энергетики
РИА «Новости»
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Возобновляемые источники электроэнергии, переход к которым происходит по всему миру, становятся все более конкурентоспособными. Об этом рассказал на тематической сессии ВЭФ гендиректор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Он отметил, что им можно находить применение повсеместно, в том числе и на Дальнем Востоке. Особо Назаров подчеркнул важность развития атомной энергетики.

«Атомная технология - это единственная сейчас базовая энергетическая технология, в которой Россия сохранила технологическое лидерство и полный пакет технологий», - заявил он.

Назаров добавил, что нарастить долю в этой сфере до заявленных 25% реально. Глава компании добавил, что в энергетике важно стратегическое планирование на 10 и более лет, а формировать правила надо так, чтобы они были максимально эффективными.

Экологические требования становятся важным условием для новых проектов в промышленности. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

АЭС Экономика Росатом ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 10:35
Разработку самолета «Байкал» поручили ускорить
РИА «Новости»
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Россия должна ускорить разработку воздушного судна «Байкал». Такое заявление сделал президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

Серийное производство пассажирской версии этого самолета необходимо запустить в ближайшее время, добавил глава государства.

По его словам, в России следует строить собственные воздушные суда - надежные, качественные и в нужных объемах.

Путин также предложил построить новые кампусы в таких городах Дальнего Востока, как Чита, Петропавловск-Камчатский и Улан-Удэ. Кроме того, следует расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Участие в пленарном заседании ВЭФ 5 сентября принимают премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Накануне российский лидер провел с этими гостями переговоры.

Самолеты Владимир Путин ВЭФ-2024
04 сентября 2024, 03:17
Разработку всепогодного дрона «Прыгун» начали в России
РИА «Новости»
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В России начали разработку линейки дронов «Прыгун-1». Предполагается, что новые беспилотники станут всепогодными, сообщили «Известия».

Флагманом проекта выступил военный инновационный технополис «Эра», а компанией-разработчиком - неправительственная организация «Двина».

В разработке сейчас находятся два БПЛА линейки - большой и малый «Прыгуны-1». Предполагается, что дроны можно будет использовать и для разведывательных, и для ударных задач. А несколько беспилотников смогут объединяться в рой для нанесения групповых ударов.

Гендиректор НПО «Двина» Владимир Орлов отметил, что сделанный по соосной схеме дрон будет энергетически экономичнее квадрокоптера: его оснастят только двумя пропеллерами, а значит, и электричества БПЛА станет потреблять вдвое меньше. Скорость вращения пропеллеров у «Прыгуна» ниже, работает он благодаря этому тише.

«Эта схема также обеспечивает хорошую устойчивость в полете практически при любой погоде, что позволит использовать новые беспилотники при сильном ветре, и в дождь, и в снег, когда квадрокоптеры не смогут взлететь», - пояснил Орлов.

Дроны линейки работают на электроаккумуляторах, способны действовать в радиусе до 30 километров и находиться в воздухе до 35 минут. Конструкция у БПЛА модульная, что позволяет переделать ударного «Прыгуна» в разведчика прямо в поле за очень короткий срок.

На Украине, по данным Defence Blog , заметили ранее не известный беспилотник, который Россия применила во время одной из атак. В материале предположили, что это экспериментальная модель.

Беспилотники Россия
01 сентября 2024, 00:17
Россиян отключили от одной из привычных функций Telegram
Unsplash
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Запущенная в 2019 году функция «Найти людей рядом» перестала работать у российских пользователей мессенджера Telegram/ Об этом сообщили «Ведомости».

Владельцы смартфонов заметили неполадки 31 августа. Мессенджер продолжил искать пользователей поблизости, но перестал выдавать результаты.

Опция «Люди рядом» заработала в Telegram в июне 2019 года. На первом этапе появилась возможность поделиться своими контактами с пользователями поблизости. В 2020 году разработчики расширили функционал.

Ограничения коснулись не всех. В США, в отличие от России, функция «Найти людей рядом» продолжила работать, сообщило РИА «Новости». Telegram официально не комментировал отключение опции.

Основателя мессенджера Павла Дурова 24 августа задержала полиция Франции, сообщили «Известия». Журналисты выяснили, что в прошлом он уже сотрудничал со спецслужбами. Бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что их интересовали данные пользователей Telegram.

Мессенджеры Интернет Telegram Технологии

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