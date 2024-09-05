В Росатоме рассказали, как современные технологии могут влиять на изменение климата
Экологически нейтральные продукты Росатома могут влиять на скорость изменения климата. Об этом заявил на сессии ВЭФ первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.
«Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум - не допускают изменение климата. Атомная энергетика - это самая чистая энергия из доступных человечеству», - рассказал он.
По его словам, российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 миллионов тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей российской металлургической промышленности. Таким образом, замедляется глобальное потепление.
Помимо атомной энергетики, подчеркнул Комаров, компания развивает ветряные мощности и экотехнопарки, ответственные за переработку опасных отходов.
Также он выступил за дальнейшее развитие электротранспорта. По его словам, свыше 80% выбросов вредных веществ в больших городах приходится именно на автомобили.
Кроме того, первый замглавы Росатома заявил, что компания в своих проектах всегда учитывает прогнозы изменения климата. Он назвал тремя китами корпорации современные технологии, ответственное отношение к природе и учет всех возможных рисков.