В Росатоме очертили перспективы развития отечественной энергетики

Он отметил, что им можно находить применение повсеместно, в том числе и на Дальнем Востоке. Особо Назаров подчеркнул важность развития атомной энергетики.

«Атомная технология - это единственная сейчас базовая энергетическая технология, в которой Россия сохранила технологическое лидерство и полный пакет технологий», - заявил он.

Назаров добавил, что нарастить долю в этой сфере до заявленных 25% реально. Глава компании добавил, что в энергетике важно стратегическое планирование на 10 и более лет, а формировать правила надо так, чтобы они были максимально эффективными.

Экологические требования становятся важным условием для новых проектов в промышленности. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.