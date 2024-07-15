В работе устройств Xiaomi в России произошел сбой

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Жалобы начали массово поступать около 17:00 по московскому времени. К этому времени их число превысило 100.

Больше всего сбоев зафиксировали в Москве и Московской области - 33%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на нестабильность в работе Xiaomi жаловались 12%, в Краснодарском крае - 3%.

О сбое мобильного приложения заявили 75% владельцев смартфонов, еще 25% указали на некорректную работу сайта.

В конце февраля сбой произошел в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Это связали с нестабильностью операционных систем MIUI и HyperOS, которые получили обновление системного компонента SystemUI Plugin.