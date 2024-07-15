15 июля 2024, 20:26

В работе устройств Xiaomi в России произошел сбой

Pxhere
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В России владельцы смартфонов Xiaomi пожаловались на сбои в работе гаджетов. Об этом сообщил портал Downdetector.

Жалобы начали массово поступать около 17:00 по московскому времени. К этому времени их число превысило 100.

Больше всего сбоев зафиксировали в Москве и Московской области - 33%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на нестабильность в работе Xiaomi жаловались 12%, в Краснодарском крае - 3%.

О сбое мобильного приложения заявили 75% владельцев смартфонов, еще 25% указали на некорректную работу сайта.

В конце февраля сбой произошел в работе смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Это связали с нестабильностью операционных систем MIUI и HyperOS, которые получили обновление системного компонента SystemUI Plugin.

Гаджеты Смартфоны Россия
12 июля 2024, 10:41
Россиян предупредили о сбоях в работе YouTube
Unsplash
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В России могут начаться сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом предупредили в пресс-службе Ростелекома.

На скорость загрузки и качество воспроизведения видео повлияют неполадки с оборудованием Google. Сейчас наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей», - рассказали в Ростелекоме.

Техника, из-за которой могут появиться проблемы, используется для кэширования и увеличения скорости загрузки роликов.

Сбои в работе YouTube и Google наблюдались в марте 2024 года. На проблемы пожаловались пользователи по всему миру.

Работа YouTube
12 июля 2024, 09:17
Россия и Белоруссия начали готовить решение об отмене роуминга
Unsplash
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Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Такая мера поспособствует развитию туризма и контактов между населением, уверен замминистра.

«Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве», - подчеркнул Галузин.

По его словам, в этом направлении уже проделали большую работу. В ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов, за счет чего возросло количество абонентов российских операторов связи в Белоруссии. С 1 апреля 2022 года отменили плату за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве.

В рамках подготовки об отмене роуминга стороны посчитают финансово-экономическую модель данных пользования тарифами.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в июне поручили профильным ведомствам отменить роуминг к декабрю 2024 года.

Белоруссия Смартфоны Россия
11 июля 2024, 14:10
Пользователи «Дзена» столкнулись с перебоями в работе
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Сервис «Дзен» полностью восстановил работу, разделы с новостями вернулись на его главную страницу. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель сервиса.

«„Дзен“ работает в штатном режиме, все разделы доступны пользователям», - отметил он.

Сбои в работе сервиса фиксировались с утра. Разделы с топ-новостями перестали отображаться как в мобильной, так и в компьютерной версии сайта. В пресс-службе «Дзена» подтвердили технические проблемы.

Ранее VK решила искать ошибки в приложениях для Android и iOS с помощью нейросети.

Интернет Соцсети
09 июля 2024, 10:31
Россияне ринулись скупать устройства для тапания «хомяка»
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Спрос на перкуссионные массажеры вырос на российских маркетплейсах на фоне популярности игры Hamster Kombat. Об этом сообщили «Ведомости».

Устройства появились в продаже на онлайн-площадках в марте 2024 года. Массажеры предназначены для разминки мышц, но в карточках товаров на Wildberries говорится, что устройства походят для прокачки Hamster Kombat.

Массажер помогает быстро кликать на изображение хомяка. Уточняется, что спрос на устройства в июне вырос почти втрое по сравнению с маем.

Hamster Kombat представляет собой мини-приложение в Telegram. Суть игры заключается в том, что пользователи должны быстро нажимать пальцем на «хомяка» - тапать. За каждый клик игроку начисляют монеты.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что разработчики Hamster Kombat скоро выпустят свой токен на блокчейне TON. Эта новость воодушевила пользователей.

Видеоигры Telegram

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