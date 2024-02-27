В работе Telegram произошел сбой

Читайте нас в:

На данный момент общее количество поданных жалоб на работу сервиса в браузерной и мобильной версии превышает 5,7 тысяч.

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Пользователи отмечали, что не могли отправить сообщения, чаты загрузить было невозможно.

Роскомнадзор отмечал, что предварительной причиной неполадок стала проблема во внутренней инфраструктуре сервиса.

Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют обращения на сайте «Сбой.рф».