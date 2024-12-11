В работе сервисов Meta зафиксировали сбои по всему миру

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Сбои отмечаются в работе социальных сетей Instagram* и Facebook*, а также мессенджера WhatsApp. Согласно данным сайта отслеживания нарушений в работе популярных интернет-ресурсов, проблемы начались примерно в 20:44 по московскому времени.

Жалобы на работу сервисов поступили из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Бразилии.

В начале декабря пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Viber. Пик сбоев пришелся на 09:00 по московскому времени 1 декабря.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.