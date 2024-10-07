07 октября 2024, 21:09

В приложении Т-Банка произошел сбой

РИА «Новости»
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В работе приложения Т-Банка вечером 7 октября произошел сбой. Клиенты пожаловались на ошибки при проведении транзакций, сообщил сервис «Сбой.рф».

Первые неполадки появились около 18:30, а максимальное количество жалоб поступило около 20:15. Большинство обращений подали жители Москвы - 40%. Еще 11% поступили из Санкт-Петербурга, по 4% - из Подмосковья, Краснодарского края и Самарской области, по 3% - из Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областей.

Жалобы на работу приложения появились в сообществе Т-Банка во «ВКонтакте». Клиенты заявили, что переведенные деньги не дошли до адресата, пропал доступ к счетам и картам.

В сбое у Т-Банка убедился 360.ru. В приложении появилось уведомление о нестабильной работе сервиса, а при переводе денег на другой счет произошла ошибка.

Тем временем приложение «Авито» исчезло из каталога Google Play. Успевшие установить его пользователи продолжили пользоваться сервисом в обычном режиме.

Банки Смартфоны Деньги Технологии
06 октября 2024, 05:47
В Telegram появились подарки для пользователей
Unsplash
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил о появлении подарков в мессенджере. Об этом он сообщил в своем канале на этой платформе.

«Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!» - написал бизнесмен.

По словам Дурова, пользователи, которые получат подарок, смогут закрепить его у себя в профиле или обменять на валюту Telegram - «звезды». Позже выйдут обновления, где полученные призы можно будет преобразовать в NFT.

Ранее Дуров заявил, что Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей правительству, согласно политике приватности в большинстве государств. Также он напомнил, что в мессенджере упорядочили и унифицировали политику конфиденциальности, однако базовые принципы не поменяли.

Мессенджеры Telegram Павел Дуров
03 октября 2024, 14:22
Сбои зафиксировали в работе Telegram
Unsplash
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Пользователи фиксируют сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщил сервис Downdetector.

По его информации, в 13:52 поступило около 20 сообщений о затруднениях в работе. Пользователи отмечают, что сообщения отправляются дольше обычного. Кроме того, сбои фиксировались с пяти до шести часов утра.

Накануне телеканал RTVI сообщал о сбоях в работе «Альфа-банка». По его данным, у некоторых пользователей не работали система быстрых платежей и мобильное приложение, а у сотрудников банка - внутренние программы.

В начале сентября с мощнейшей за два года кибератакой столкнулся Rutube. Вернуться к штатному режиму работы видеохостинга удалось примерно спустя два часа.

Интернет Telegram
03 октября 2024, 12:16
Россиянам перечислили способы открыть Gmail на устройствах с iOS
Unsplash
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Российские пользователи гаджетов Apple столкнулись со сбоями при использовании популярного почтового клиента Gmail — сервис перестал обновлять почту. Чтобы посмотреть письма, можно использовать несколько хитрых способов или просто импортировать почту в другой ящик. Об этом 360.ru рассказал директор ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что проблемы возникли только у части юзеров Gmail, использующих устройства с iOS.

«Говорят, что не у всех операторов связи этот сбой. То есть там в зависимости от оператора связи проблемы наблюдаются, они не у 100% пользователей», - объяснил эксперт.

Если проблемы с приложением все-таки возникли, зайти на почту можно с помощью VPN-сервисов или открыть web-версию почты, добавил специалист. Выходом из ситуации также может стать импорт почты.

«И еще один вариант - использовать сервис миграции. Зайти на xmail и импортировать всю почту с Gmail себе на mail. <…> Сервис миграции просто перетаскивает все письма на новый ящик с таким же именем», - сообщил он.

Зыков допустил, что сбои в работе сервиса могли возникнуть не из-за желания Google ограничить приложения для россиян, а из-за других факторов. В качестве примера он обратил внимание на замедление видеохостинга YouTube, который тоже принадлежит американской компании.

«Или [сбой может быть связан] с тем, что Gmail переехал на iOS на какие-то айпишники, которые связаны или близки к тем, что на YouTube. Это одна инфраструктура „гугловская“, отсюда и проблема», - предположил IT-эксперт.

Ранее в Google возникли проблемы с регистрацией новых аккаунтов для пользователей в России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев посоветовал россиянам использовать отечественные аналоги.

Google Интернет Apple
02 октября 2024, 14:20
Дуров заявил о раскрытии IP-адресов и номеров телефонов в Telegram
РИА «Новости»
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Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей властям, согласно политике приватности в большинстве стран. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram-канале.

«Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», - подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Telegram упорядочили и унифицировали политику приватности, но базовые принципы при этом не поменялись.

Бывший офицер армии США Скотт Беннет считает, что французское правосудие изменило отношение Дурова к политике конфиденциальности Telegram.

Telegram Павел Дуров

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