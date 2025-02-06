06 февраля 2025, 08:02

В Госдуме ответили на предложение Мизулиной разблокировать X в России

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не исключила, что в России разблокируют социальную сеть Х. Об этом она заявила в комментарии ТАСС.

«Я считаю, что работа соцсети Х - он же Twitter - сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации», - отметила Мизулина.

По ее мнению, государство может задуматься о снятии ограничительных мер в отношении Х и пересмотреть свое решение. Однако финальная позиция по этому вопросу должна основываться на данных регуляторов, в том числе Роскомнадзора.

Задуматься о разблокировке Х можно в первую очередь из-за хорошего новостного фона и быстрого распространения информации. Другие зарубежные платформы тоже будут серьезно менять свою риторику, исходя из вектора политики США, считает глава ЛБИ.

При этом в Госдуме пока не видят признаков сближения Х с российским пространством, заявил ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Сергей Боярский.

«Обсуждать пока нечего», - добавил он.

Ранее философ и политолог Александр Дугин тоже заговорил о возможной разблокировке соцсети Х. По его словам, владелец платформы Илон Маск превратил ее в площадку свободы слова.

Twitter Соцсети Екатерина Мизулина
06 февраля 2025, 07:48
Россия последний раз в истории запустила ракету «Союз-2.1в»
Пресс-служба Минобороны
Читайте нас в: Google Новости
Ракету «Союз-2.1в» запустили в России последний раз в истории. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Расчеты Воздушно-космических сил отправили в космос ракету легкого класса «Союз-2.1в» со спутниками 5 февраля с космодрома Плесецк.

«Старт 5 февраля стал для „Союза-2.1в“ последним. Больше пусков этой модели не планируется», - подчеркнул собеседник агентства.

Этот аппарат создали на базе «Союза-2.1б» среднего класса. У ракеты отсутствуют четыре боковых блока, РД-108А заменили на двигатель НК-33. Первый пуск «Союза-2.1в» состоялся 28 декабря 2013 года - в космос отправили 13 таких ракет.

Предыдущий пуск «Союза-2.1в» со спутником состоялся в феврале 2024 года. В расчетное время аппарат вывели на целевую орбиту, наземные средства ВКС приняли ракету на управление. Старт состоялся в штатном режиме.

Ракеты Космос
04 февраля 2025, 18:48
Гейтс признал главной ошибкой Intel пропуск революции ИИ-чипов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Компания Intel пропустила революцию ИИ-чипов и не использует базовые стандарты Nvidia и Qualcomm. Об этом Associated Press заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс.

«Я надеюсь, что Intel восстановится, но на данном этапе это выглядит для них довольно сложным», - отметил он.

Предприниматель объяснил, что у Intel есть проблемы как с проектированием, так и с производством чипов. По его словам, чтобы наверстать упущенное, компании придется потратить много денег. Гейтс добавил, что сомневается в восстановлении бизнеса Intel, так как он получил слишком большой урон за последние годы.

Ранее на миллиардера набросились с критикой из-за его слов об Индии в подкасте с предпринимателем Ридом Хаффманом. Гейтс заявил, что страна стала «лабораторией для проб». Он признался, что именно по этой причине решил открыть самый большой офис в Индии.

Microsoft Билл Гейтс
04 февраля 2025, 11:39
Telegram ужесточил лимиты на публикацию сторис
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Telegram сократил лимиты на публикацию сторис для пользователей, у которых нет подписки Premium. В неделю они могут публиковать в мессенджере не больше двух историй в сутки. В то же время пользователи с номерами телефонов из России, Украины, Индии и Ирана вообще не имеют возможности делать такие публикации без покупки Premium, сообщил канал Telegram Info.

По его данным, без специальной подписки юзеры могут публиковать пять историй в неделю, в то время как раньше лимит был не настолько строгий. Даже без Premium пользователи могли выпускать в сутки до трех историй, в неделю - до семи, а в месяц - не более 30.

В декабре основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер впервые с введения монетизации стала приносить прибыль. По его мнению, медиаплатформы могут прийти к финансовой устойчивости и в то же время сохранять независимость и с уважением относиться к правам юзеров. За 2024 год число подписчиков Telegram Premium превысило 12 миллионов, подчеркнул предприниматель.

Мессенджеры Telegram
03 февраля 2025, 17:12
Минцифры напомнило о возможности записать ребенка в кружок через «Госуслуги»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россияне могут записать своих детей в кружок или секцию с помощью «Госуслуг». Об этом напомнили в Министерстве цифрового развития.

«Чем увлекается ваш ребенок? Вы можете записать ребенка в подходящую секцию всего за пару минут на сайте или в приложении „Госуслуг“», - говорится в обучающем ролике.

Для этого нужно зайти в аккаунт на «Госуслугах», настроить фильры, выбрать подходящую секцию или кружок и отправить заявление. Также можно получить сертификат дополнительного образования, который поможет компенсировать стоимость кружка или секции. На сайте «Госуслуги» доступно более 1,6 миллиона записей в кружки и секции.

Российские власти ранее расширили доступ к биометрическим сервисам - для получения услуг достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Мера поможет дополнительно защитить личный кабинет.

Дети Госуслуги

Новости по теме