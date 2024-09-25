В Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

«В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы - вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты», - предупредил парламентарий.

Немкин отметил, что их основная цель - получение доступа к личным данным пользователя. В частности, к контактам, паролям и банковской информации, которые злоумышленники могут использовать для распространения вредоносного контента или кражи денег.

Вторая категория опасных приложений - это программы, запрашивающие доступ к функциям телефона, которые не нужны для нормальной работы.

И, наконец, третья - фальшивые приложения, имитирующие популярные сервисы или программы. С их помощью также воруют персональную информацию пользователей, поэтому всегда нужно проверять источник скачиваний и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее в «Билайне» предупредили о новой мошеннической схеме , когда аферисты звонят абонентам под видом операторов и предлагают мобильные тарифы со скидкой.