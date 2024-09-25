25 сентября 2024, 05:36

В Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Приложения на телефоне могут быть заражены вирусами, если они скачаны с непроверенных сайтов и показывают стороннюю рекламу, запрашивают слишком много разрешений или просто копируют настоящие программы. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы - вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты», - предупредил парламентарий.

Немкин отметил, что их основная цель - получение доступа к личным данным пользователя. В частности, к контактам, паролям и банковской информации, которые злоумышленники могут использовать для распространения вредоносного контента или кражи денег.

Вторая категория опасных приложений - это программы, запрашивающие доступ к функциям телефона, которые не нужны для нормальной работы.

И, наконец, третья - фальшивые приложения, имитирующие популярные сервисы или программы. С их помощью также воруют персональную информацию пользователей, поэтому всегда нужно проверять источник скачиваний и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее в «Билайне» предупредили о новой мошеннической схеме , когда аферисты звонят абонентам под видом операторов и предлагают мобильные тарифы со скидкой.

Интернет Госдума РФ Депутаты Россия
23 сентября 2024, 22:06
Лаборатория «Норникеля» создала технологию производства материалов для аккумуляторов
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге второй год работает специализированная лаборатория «Норникеля». Сотрудники компании в рамках экспериментального направления производят компоненты для аккумуляторных батарей. 360.ru показал, как на уникальном отечественном оборудовании изготавливают элементы для электрокаров и электробусов.

«Задача этого центра - создание технологии катодных материалов. На данный момент мы получили технологию производства катодных материалов для литий-ионных батарей 811», - отметил вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.

Следующим шагом, помимо масштабирования технологии, по его словам, станет изучение материалов следующих поколений - катодных 90505, натрий-ионных катодных материалов и твердотельных батарей. Бусько сообщил, что компания завершила исследования, связанные с трансфером и созданием технологий батарейных материалов, качество которых подтвердили научные институты Китая.

Батарейное производство - не просто экспериментальное направление развития «Норникеля». Создаваемые на производстве компоненты батарей станут частями аккумуляторов для таких перспективных экологичных видов транспорта, как электрокары и электробусы. Оснащенность петербургской лаборатории позволяет специалистам не только синтезировать материалы, но и сразу их тестировать.

Руководитель научных проектов развития батарейных технологий Анна Колмычевская сообщила, что в центре выстроили полную систему - от растворения солей металлов до баков смешивания, специальных электрохимических насосов и муфельных печей. Сердцем синтеза прекурсора, по ее словам, стал 50-литровый реактор и концентратор, способный увеличить производительность в два-три раза.

В ближайшей перспективе функционал лаборатории расширится. Специалисты займутся изучением технологии рециклинга - переработки катодных активных материалов из отживших аккумуляторных батарей.

Санкт-Петербург Бизнес Экология Промышленность Технологии
20 сентября 2024, 02:35
«Всему виной — батареи». Военный оценил вероятность взрывов гаджетов в России
Читайте нас в: Google Новости
После взрывов раций и пейджеров в Ливане паника охватила весь мир, в том числе и Россию. Люди беспокоятся, не опасны ли их гаджеты. Повторение ливанской истории возможно в нашей стране, однако паниковать не стоит. Об этом заявил руководитель лабораторией инновационного вооружения Военно-технического центра «Царские волки», военнослужащий с позывным Архангел в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой на стриме.

Отставить панику «Я бы здесь не стал паниковать, и в первую очередь хотел бы обратить свое внимание на то, что гаджеты взрывались и раньше. Всему виной - батареи», - сказал военный.

По его словам, спровоцировать взрыв аккумулятора можно дистанционно. Если разработчики будут иметь удаленный доступ к гаджету и отключат защиту от перегрева, то устройство может сдетонировать через время.

Свое всегда лучше Специалист отметил, что защитить от таких случаев сможет покупка отечественных аналогов.

«Острым становится вопрос импортозамещения. Такие вот реалии. Исключать какие-либо функциональные и технологические возможности уже абсурдно, потому что мы наблюдаем развитие технологии стремительно, и здесь нам тоже необходимо реагировать на это стремительно», - заявил Архангел.

При этом военный призвал сильно не волноваться. Он объяснил, что паника приводит к ошибкам, а ошибки - к поражению. Всегда важно трезво оценивать ситуацию.

Гаджеты Военные Взрывы Россия Импортозамещение Технологии Покупки Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 08:55
Сервисы диагностики техники по состоянию масел показали на Промышленном форуме в Удмуртии
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты компании «Газпромнефть — смазочные материалы» выступили экспертами XXII Промышленного форума Удмуртии, состоявшегося в Ижевске. Там собрались ведущие предприятия в области нефти, газа и химии, металлургии, энергосбережения и комплексной безопасности. Мероприятие организовало региональное министерство промышленности и торговли.

Компания представила проект комплексного сервиса оперативной диагностики оборудования. Он позволит эффективно использовать смазочные материалы в разных механизмах. За несколько минут по состоянию масла можно будет узнать, какие проблемы есть в деталях, и таким образом сократить число крупных поломок. Точность и скорость обработки данных также будут способствовать снижению затрат.

Всего на форум приехали свыше 5000 руководителей предприятий и экспертов из регионов России и из-за рубежа. Участники продемонстрировали широкий спектр решений и услуг для производств в области инжиниринга, технического переоснащения, промышленного оборудования, современных технологий нефтегазодобычи и разработок в сфере теплоэнергетики.

«Крупные федеральные форумы - незаменимые площадки для диалога специалистов различных отраслей. Такое сотрудничество позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и вырабатывать актуальные решения», - заявил гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев выразил заинтересованность в сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями.

«Уникальность нашего Промышленного форума в том, что он объединяет сразу четыре направления и сотни лучших экспертов из нескольких областей: машиностроения, нефтегаза, энергетики и безопасности», - отметил он.

Министр подчеркнул, что только там можно увидеть столь значительный спектр разработок предприятий из самой Удмуртии и других регионов.

Удмуртия Газпром нефть Промышленность
13 сентября 2024, 22:15
Маск назвал способ спасти человечество от вымирания
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал систему регулирования в США. Многоразовые ракеты-носители Starship спасут человечество, если проект не закроется под давлением чиновников, заявил он в соцсети X.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит ​​бюрократия» - сказал бизнесмен.

Маск пожаловался на усилившееся государственное регулирование. Он предупредил, что если не решить эту проблему, то все крупные проекты в США станут незаконными. Бизнесмен напомнил о затянувшемся строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Калифорнии и предложил создать департамент эффективности государственного управления.

В июне прошли четвертые летные испытания многоразовой космической транспортной системы Starship. Она вышла на суборбитальную орбиту и вернулась на Землю. Маск сообщил, что через два года ракета-носитель слетает на Марс.

Илон Маск Космос Технологии

Новости по теме