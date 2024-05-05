05 мая 2024, 04:30

В Госдуме назвали профессии, которые рискуют исчезнуть из-за ИИ

РИА «Новости»
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Некоторые профессии могут исчезнуть из-за развития технологий искусственного интеллекта. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его мнению, под сокращение могут пойти специалисты в области службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры.

«ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров», - сказал Немкин.

При этом он отметил, что безработица России из-за внедрения новых технологий не грозит. Кроме того, он сказал, что многим людям в силу разных причин удобней общаться не с роботами, а живыми людьми.

Британский певец Эд Ширан ранее выразил опасение , что люди из-за нейросетей могут остаться без работы. По его словам, за последние полвека авторы и сценаристы голливудских фильмов предупреждали не связываться с ИИ, но сейчас ситуация в корне изменилась.

Исследования Искусственный интеллект Россия Работа Технологии
02 мая 2024, 23:46
TikTok снова ограничил работу приложения в России
Unsplash
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Российские пользователи больше не могут воспользоваться приложением TikTok. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Согласно информации сервиса, который позволяет выкладывать пользователям собственные короткие видео, в данный момент эта возможность недоступна для россиян.

«Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны», - гласит уведомлении.

Сегодня поступала информация, что приложение стало полностью доступно для российских пользователей после того, как в марте 2022 года сервис заблокировал для них возможность выкладывать видеоролики и запретил просмотр контента из других стран.

Соцсети Видео Россия TikTok
23 апреля 2024, 12:37
Разработанному в РФ «экстренному» кулону нашли применение
РИА «Новости»
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В России разработали кулон и приложение для защиты женщин от нападений. Устройство в случае опасности отправит сигнал в экстренные службы и родственникам из списка контактов. Инструктор курсов самообороны Максим Шрамков заявил «360», что такой гаджет может пригодиться в случае похищения человека.

«Кулон может передать координаты похищенного, с его помощью будет проще отследить, в каком направлении поехала машина и куда прибыла. Но с точки зрения предотвращения самого нападения, самообороны, устройство никак не поможет», - поделился эксперт.

По словам Шрамкова, если женщину насильно посадили в машину, она должна громко кричать, звать на помощь, бить ногами по стеклу. Но было бы хорошо иметь при себе индивидуальное средство защиты, например, перцовый баллончик, добавил он.

«В России для граждан старше 18 лет сейчас доступны три средства самозащиты: перцовый баллончик, электрошокер. На травматическое оружие, правда, нужно разрешение, но все остальное есть в свободной продаже», - сказал собеседник «360».

По наблюдениям Шрамкова, россияне «расслабились». Вокруг много камер, представителей правоохранительных органов, поэтому им кажется, что учиться самозащите не нужно. Однако это не так.

И мужчины, и женщины, которые приходят на курсы самообороны, учатся тактике, защите от ударов, выходе из уязвимых позиций. Очень важно поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы быть готовым ко всему, подытожил эксперт.

Соцсети Видео Россия TikTok
23 апреля 2024, 10:49
Стала известна вероятная дата первого пуска водородной ракеты «Ангара-А5В»
РИА «Новости»
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Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью вероятен в 2035 году, а с кислородно-водородным разгонным блоком тяжелого класса — в 2030 году. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью вероятен в 2035 году, а с кислородно-водородным разгонным блоком тяжелого класса - в 2030 году. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

«Мы уже завершаем разработку документации на кислородно-водородный разгонный блок „РБ КВТК“. После этого начнется автономная отработка составных частей, в 2030 году планируются летные испытания», - сказал он.

Варочко добавил, что эскизное проектирование ракеты «Ангара-А5В» успешно завершилось, проект приняли Космические войска и Роскосмос. В 2035 году пойдут летные испытания.

Первый старт ракеты «Ангара-А5» прошел 11 апреля с космодрома Восточный. Она имеет грузоподъемность в 24,5 тонны. В будущем ее заменит модернизированная «Ангара-А5М».

Ранее президент России Владимир Путин поручил достроить стартовый стол для «Ангары» на Восточном.

Ракеты Россия Космодром Восточный
17 апреля 2024, 20:43
Первый старт «Ангары-А5В» с водородной третьей ступенью запланировали на 2030 год
РИА «Новости»
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Первый старт ракеты тяжелого класса «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году. Такие данные озвучил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании главы государства с правительством.

«При условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме летные испытания этой ракеты-носителя планируются в 2030 году», - сообщил Борисов.

Тяжелая ракета «Ангара-А5В» с водородной третьей ступенью сможет вывести на околоземную орбиту полезного груза массой до 38 тонн. Ее назначение - отправка автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования планет Солнечной системы и объектов дальнего космоса.

Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. «Ангара-А5» - это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, ее полезная нагрузка при выводе на низкую околоземную орбиту составляет 24,5 тонны.

Исследования Ракеты Роскосмос Космос Космодром Восточный

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