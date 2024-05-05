В Госдуме назвали профессии, которые рискуют исчезнуть из-за ИИ

По его мнению, под сокращение могут пойти специалисты в области службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры.

«ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров», - сказал Немкин.

При этом он отметил, что безработица России из-за внедрения новых технологий не грозит. Кроме того, он сказал, что многим людям в силу разных причин удобней общаться не с роботами, а живыми людьми.

Британский певец Эд Ширан ранее выразил опасение , что люди из-за нейросетей могут остаться без работы. По его словам, за последние полвека авторы и сценаристы голливудских фильмов предупреждали не связываться с ИИ, но сейчас ситуация в корне изменилась.