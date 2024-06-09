В Госдуме научили вычислять созданное с помощью дипфейка сообщение

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин объяснил, что видеосообщения, созданные с помощью дипфейков можно вычислить по движению глаз человека на видео, а в случае с аудиосообщениями - оценить интонацию и четкость речи. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Качество дипфейков за последние несколько лет значительно выросло, однако все равно есть ряд признаков, по которым можно выявить „подделку“», - рассказал он.

Если на полученном видео цвет кожи или волос, контур овала лица выглядят странными и размытыми, то возможно это дипфейк.

Кроме того, депутат призвал критически оценивать любые просьбы, поступающие человеку в Сети. Особенно, если речь идет о финансах или личных данных. Еще как вариант - можно попытаться связаться с человеком, от имени которого обратились к гражданину.

Немкин добавил, что доступность технологий позволяет аферистам успешно создавать дипфейки. Они даже могут стать вирусными благодаря платформам видеообмена и Сети. Причем дипфейки могут быть настолько реалистичными, что смогут обмануть не только опытных пользователей, но и даже экспертов ввести в заблуждение.

Этой весной в соцсетях распространили фейковое видео с кадрами из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое сгенерировали с помощью нейросетей.