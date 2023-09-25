Универсальный промышленный компьютер разработали в Москве

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Новый промышленный компьютер появился благодаря разработчикам одного из московских предприятий. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале , компьютер от «АТБ Электроника» не имеет аналогов на отечественном рынке.

Собянин добавил, что промышленный компьютер «Атом-1» может долго работать автономно, хранит много данных и решает сразу множество задач одновременно. В том числе устройство можно использовать в труднообслуживаемых помещениях разных производств.

«Такая машина помогает управлять важной инфраструктурой электроэнергетики, промышленности и информационной безопасности», - заявил мэр Москвы.

Глава города также похвалил темпы выпуска в столице электронной техники. По его словам, за семь месяцев этого года производство в этой сфере выросло на 28,4% благодаря почти сотне компаний.

Ранее Собянин сообщил, что столичные инженеры создали уникальные кабели для измерительных приборов. По его словам, эти устройства изучают параметры окружающей среды. Кабели московского производства превысили показатели ранее используемых в приборах швейцарских аналогов.

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