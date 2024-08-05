Умное устройство — умный дом. VK представит новую разработку

Как заявили в пресс-служба организации, устройство представят в первой половине осени. У него будет обновленный дизайн и мощность звука в 65 ватт.

«В колонке будут реализованы новые возможности управления умным домом, встроены датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который работает на алгоритмах обработки ультразвуковых волн», - рассказали в компании.

В VK отметили, что пользователи, которые купят новую колонку, «получат базовый умный дом». Также команда Маруси начала работать над улучшением функциональности голосовых AI-технологий.

Ранее стартовал публичный этап проекта VK Play и VK Education для разработчиков игр. В рамках предварительного раунда отобрали 30 лучших игр от студентов B&D, НИУ ВШЭ, ИТМО и других. Сообщество игроков в течении августа решит, какие программы лучшие. Отзывы отразятся не только на финальной версии игры, но и на будущем самого разработчика.