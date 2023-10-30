Три оператора связи перестанут взимать плату за раздачу интернет-трафика в России

«С 23 октября „Мегафон“ отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах. <…> С 22 ноября Тele2 отменит плату для новых абонентов, с 19 декабря плата будет отменена для всех абонентов», - указали в ФАС.

В ведомстве уточнили, что мобильный оператор «Билайн» отменит плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах с лимитными пакетами до 1 декабря. Пользователей «Мегафона» предупредили, что на протяжении месяца могут происходить неполадки из-за смены тарификации. Представители компании «Билайн» оценивают сроки технической возможности.

Утром в понедельник, 30 октября, россияне пожаловались на перебои в работе мессенджера Telegram. Проблемы начались еще ночью, спустя время прекратились. Сбои снова начались около 08:00.