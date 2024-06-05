05 июня 2024, 13:52

«Точно нас не заменят». Представитель «Студии Артемия Лебедева» — о работе с нейросетями

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Использование нейросетей позволит упростить работу дизайнера, но не заменить его. Только человек способен генерировать идеи, заявил 360.ru на полях ПМЭФ-2024 руководитель проектов «Студии Артемия Лебедева» Никита Деменков.

«Кто пользуется нейросетями постоянно в повседневной жизни? Да, можно песню сочинить онлайн или накидать какую-то фактуру, чтобы было с чем работать. Но на повседневной основе ни Артемий [Лебедев], ни я, ни другие, по сути, не пользуются», - заявил он.

Технологии способны решать определенные задачи и выполнять рутинную работу, подтвердил Деменков. Однако заменить художников или дизайнеров пока не в состоянии. Он объяснил, что клиенты обращались за идеей, а предложить ее способен лишь человек.

«Нейросети нужны под решения конкретных задач, и людей они не заменяют. Они меняют процессы, экономят какое-то количество времени. Если дизайнер что-то делает сначала в нейросетях, потом допиливает сам - это в два раза дольше. Нейросети точно нас не заменят в ближайшее время», - сказал специалист.

Деменков призвал не путать нейросети с искусственным интеллектом. По его словам не любой ИИ можно так называть. «Студия Артемия Лебедева» более семи лет развивала эти технологии. Она применила в своих проектах нейросетевые алгоритмы - например, «Потокус» и «Фокус».

ИИ использовали не только дизайнеры, но и авторы контента. Креативный продюсер RuTube Андрей Родной заявил 360.ru, что нейросети выступали инструментом, но не заменяли человека.

Интернет Искусственный интеллект Художники Нейросети Технологии ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 13:11
«Без людей нет контента». Продюсер RuTube — о перспективах ИИ в медиа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Искусственный интеллект поможет режиссерам, продюсерам и операторам создавать медиаконтент, но не заменит человека. Специалисты не потеряли работу из-за нейросетей, заявил 360.ru креативный продюсер RuTube Андрей Родной на полях ПМЭФ-2024.

«Медиаиндустрия - огромный организм. ИИ как хорошо отточенный инструмент позволит каким-то образом развить индустрию, но влияет ли он на отрасль в чистом виде - вопрос. Кадры решают все», - заявил он.

Родной объяснил, что над контентом работали комплексно, с привлечением режиссеров, продюсеров, операторов. По его мнению, ИИ не заменит специалистов, так как работает под их управлением.

«Да, он может помочь, он влияет на контент, но не на индустрию. Без людей нет контента. Нельзя сказать, что сегодня мы разработали ИИ, и теперь увольняем специалистов. <…> В медиаиндустрии нужно чувство юмора, нужен опыт, знания», - сказал продюсер.

Собеседник 360.ru сравнил себя с рыцарем, а ИИ - с оруженосцем. Он заявил, что нейросети помогли так же, как другие технологии в прошлом - развили отрасль, но не повлияли на нее кардинальным образом.

Использование YandexGPT станет одной из тем обсуждений в первый день ПМЭФ-2024. Выставочный центр «Экспофорум» открылся утром, участников встретили робот Женя и большой красный дракон.

Интернет Искусственный интеллект Журналистика Нейросети ПМЭФ-2024
31 мая 2024, 16:34
Пользователи пожаловалось на проблемы с поиском по новостям в Google
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Поиск Google частично перестал выдавать новостную информацию. На неполадки пожаловались российские и зарубежные пользователи, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Новости перестали отображаться в соответствующем разделе поисковика. В общем поиске некоторые подборки видны, а другие отсутствуют.

«Страница есть, но либо пустая, либо с надписью: „Что-то пошло не так“», - пожаловались юзеры.

Многие пользователи указали на неполадки в работе веб-сайта.

Несколько дней назад стало известно о сбое в работе спутниковой системы связи Starlink. Больше всего неполадок зафиксировали в Соединенных Штатах.

Google Интернет
30 мая 2024, 23:54
Эксперимент по маркировке ноутбуков и телефонов проведут в России
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В России продлили и расширили на смартфоны и ноутбуки эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции. Это следует из постановления правительства.

С 10 июня в эксперимент войдут планшеты, телефоны и ноутбуки, а с 1 июля - печатные платы. Маркировать эти виды техники будут с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025-го.

«Перечень видов радиоэлектронной продукции, включенных в эксперимент по маркировке, расширен», - подчеркнули в кабмине.

Эксперимент по маркировке стартовал 1 декабря 2023 года. В него уже включили розетки, светотехнику, лампы и светочувствительные проводники.

В 2022 году в России начался эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них. Цель инициативы - обеспечить население от контрафактного никотина.

Смартфоны Россия Технологии
29 мая 2024, 19:58
«Не зависим от коллег за рубежом». Воробьев — о развитии космической группировки
Читайте нас в: Google Новости
Важным национальным проектом является развитие космической группировки. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию.

Глава региона выразил уверенность, что отечественные специалисты реализуют эту программу.

«Начало положено - это развитие космической группировки. Приятно, что полностью мы здесь не зависим от наших коллег за рубежом», - отметил Воробьев.

Важно, что в этой же программе впервые предусмотрели обучение программированию среди старшеклассников. Развитие этой отрасли является немаловажным, добавил губернатор.

В начале своего выступления Воробьев напомнил, что за минувшие четыре года Подмосковье перевело все массовые социальные услуги в электронный вид. Цифровизацию внедрили практически во все сферы жизни.

Андрей Воробьев Космос

Новости по теме