TikTok снова ограничил работу приложения в России

В России разработали кулон и приложение для защиты женщин от нападений. Устройство в случае опасности отправит сигнал в экстренные службы и родственникам из списка контактов. Инструктор курсов самообороны Максим Шрамков заявил «360», что такой гаджет может пригодиться в случае похищения человека.

«Кулон может передать координаты похищенного, с его помощью будет проще отследить, в каком направлении поехала машина и куда прибыла. Но с точки зрения предотвращения самого нападения, самообороны, устройство никак не поможет», - поделился эксперт.

По словам Шрамкова, если женщину насильно посадили в машину, она должна громко кричать, звать на помощь, бить ногами по стеклу. Но было бы хорошо иметь при себе индивидуальное средство защиты, например, перцовый баллончик, добавил он.

«В России для граждан старше 18 лет сейчас доступны три средства самозащиты: перцовый баллончик, электрошокер. На травматическое оружие, правда, нужно разрешение, но все остальное есть в свободной продаже», - сказал собеседник «360».

По наблюдениям Шрамкова, россияне «расслабились». Вокруг много камер, представителей правоохранительных органов, поэтому им кажется, что учиться самозащите не нужно. Однако это не так.

И мужчины, и женщины, которые приходят на курсы самообороны, учатся тактике, защите от ударов, выходе из уязвимых позиций. Очень важно поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы быть готовым ко всему, подытожил эксперт.