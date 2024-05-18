Тестовые зоны 5G появятся в России до 2030 года

В России запланировали создать к 2030 году эксперементальные зоны связи пятого поколения (5G). Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Он отметил, что тестовые испытания пройдут в каждом субъекте Российской Федерации, «В 16 городах с численностью более одного миллиона людей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», - подчеркнул Угнивенко.

Ранее на территории ВДНХ в павильоне «Умный город» прошел 5G-демодень. На нем резиденты демоцентра протестировали девять разработок. Некоторые презентации прошли с использованием технологий виртуальной реальности.