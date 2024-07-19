19 июля 2024, 18:05

«Теперь не так ярко?» Маск высмеял сбой в Windows

Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой, произошедший 19 июля в работе Windows. Посты об этом он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Сначала Маск репостнул картинку, на которой человек, олицетворяющий соцсеть X, лежит и наблюдает за людьми, ходящими по пустынной местности с «синими экранами смерти».

Затем предприниматель прокомментировал пост компании CrowdStrike о сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network.

«Уже не так ярко, не правда ли?» - написал он.

Шутка Маска основана на том, что слово bright в английском языке означает «яркий».

Технический сбой в Microsoft вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, операторов связи, СМИ и других сервисов по всему миру. Причиной его стало обновление софта от компании CrowdStrike, выпущенное на этой неделе.

США Илон Маск Глобальный сбой Windows 19 июля
19 июля 2024, 12:10
Глобальный сбой Windows остановил движение на железных дорогах Британии
Global Look Press
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Объединяющий четыре компании-перевозчика крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway (GTR) заявил о сбое в работе системы, который привел к отмене рейсов. Об этом сообщила пресс-служба в социальной сети X.

В компании отметили, что масштабный сбой затронул ключевые системы, включая платформы информирования и схемы драйверов, что может привести к отмене движения составов на сетях железных дорог Thameslink и Great Northern.

«Наши IT-команды активно проводят расследование, чтобы определить основную причину проблемы. <…> Мы предоставим дополнительные обновления, когда сможем. А пока, пожалуйста, регулярно проверяйте доступность своих маршрутов перед поездкой», - указали в сообщении.

Для удобства пассажиров компания опубликовала альтернативные карты, чтобы они могли выбрать путь на сетях, которые не затронул масштабный сбой.

Глобальный сбой произошел в системе Windows по всему миру. Начались массовые задержки и отмены авиарейсов в США, Германии, Австралии, Великобритании и других странах. Прекратили вещание британские телеканалы Sky News и CBBC. О проблемах с доступом к системе сообщили крупнейшие банки ряда государств. Также сбой затронул платежную систему Visa.

Великобритания Microsoft Поезда
17 июля 2024, 11:59
Передовой БПЛА со спутниковым управлением разработали в России
РИА «Новости»
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В России провели эксперимент по управлению беспилотником через космический спутник, он завершился успешно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании «Гонец» (входит в «Роскосмос»).

Беспилотник нового типа совместно с «Геосканом» разработала компания «Спутниковая система „Гонец“».

«Технологию управления беспилотником через спутник впервые реализовали в России. В рамках эксперимента успешно передали данные о местоположении. После этого беспилотник получил команду о возвращении на место запуска», - сообщили в компании.

В будущем технология может оказаться востребованной для отслеживания местоположения беспилотных летательных аппаратов там, где отсутствуют другие каналы связи.

Всего экспериментальный дрон совершил шесть полетов и передал 218 информационных сообщений на FTP-сервер системы «Гонец».

Ранее российские инженеры разработали систему защиты нефтебаз от дронов.

Беспилотники Россия
17 июля 2024, 05:20
Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине
Freepik
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Первый в России водородный полигон запустили на Сахалине 16 июля. Об этом объявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщило издание «ФедералПресс».

«Сахалин - место создания одного из трех водородных полигонов в России. Первая капля <…> водорода появится на ваших глазах», - заявил глава региона в ходе церемонии запуска полигона.

Лимаренко добавил, что человечество идет по пути использования водорода и поздравил собравшихся с запуском крупного проекта, отметив, что регион стал местом для отработки и внедрения водородных технологий в энергетике и транспорте.

В церемонии открытия участвовали представители российского правительства и индустриальные партнеры.

По словам первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, запуск первой генерации водорода на единственном в России водородном полигоне на Сахалине позволит стране занять достойное место на международной технологической карте мира, сообщило агентство Regnum.

Ранее замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил бывший полигон подготовки бойцов ЧВК «Вагнер» в Молькине Краснодарского края.

Россия Полигоны
16 июля 2024, 17:38
Роскомнадзор обратился к главе Google Пичаи из-за русофобской цензуры на YouTube
Unsplash
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Официальное требование к главе Google Сундару Пичаи с требованием разблокировать на YouTube более 200 каналов российских СМИ, а также политических, спортивных и музыкальных деятелей направил Роскомнадзор. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что с 2020 года под блокировку попали 207 каналов, принадлежащих российским организациям и частным лицам. Основные ограничительные меры пришлись на этот год, когда прекратилась работа каналов РБК и RT, артистов Олега Газманова, Shaman, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и других.

«Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин», - заявили в пресс-службе.

В РКН также подчеркнули, что администрация YouTube нарушает принципы свободного распространения информации, а в своей цензуре проводит русофобскую политику.

Ранее Роскомнадзор подсчитал, что администрация YouTube с начала 2024 года заблокировала 83 канала, принадлежащих россиянам. Это самый большой показатель с 2020 года.

Под последнюю массовую блокировку попали каналы олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного , певицы Полины Гагариной и артиста Shaman. Все они попали в последний санкционный список Евросоюза.

Google Роскомнадзор Блокировки YouTube

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