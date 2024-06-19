19 июня 2024, 00:45

Telegram запустил платный сервис знакомств для мужчин

Freepik
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Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Ее можно оплачивать новой внутренней валютой мессенджера — «звездами» (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Ее можно оплачивать новой внутренней валютой мессенджера - «звездами» (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.

«TON Dating запущен», - указали в сообщении.

Чтобы начать использовать сервис, нужно пройти регистрацию через Telegram-бота, указав свое имя, дату рождения и прикрепив три фотографии.

По данным портала «Код Дурова», для женщин подписка бесплатная, а вот мужчинам придется раскошелится. Оплатить подписку можно с помощью криптокошелька или внутренней валютой. Стоимость одного месяца составляет 2500 «звезд» или 5700 рублей.

В апреле в Telegram запустили программу монетизации , которая позволяет авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы.

Мессенджеры Telegram Женщины Мужчины
18 июня 2024, 10:38
Новое приложение Сбербанка появилось в App Store
РИА «Новости»
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Владельцы iPhone получили доступ к новому мобильному приложению Сбербанка. В App Store появился софт «Умный Онлайн», сообщила пресс-служба банка.

Новое приложение можно скачать в официальном каталоге софта для операционной системы iOS либо в офлайн-офисе банка. «Умный Онлайн» опубликовали в категории «Образование» с возрастным ограничением в четыре года. Сбербанк предупредил, что версии приложения 14.11 и ниже скоро перестанут работать, поэтому новый банкинг нужно скачать как можно скорее.

В 2023 году в App Store опубликовали три фейковых приложения банка. Разработчики софта для получения займов, подбора авто и генерации изображений пытались повысить их рейтинг за счет большого количества скачиваний.

Мошенники использовали инвестиционные приложения, чтобы обмануть россиян, сообщили «Известия». Платформы учета криптовалют крали личные данные владельцев смартфонов.

Банки Интернет Apple Сбербанк Смартфоны Технологии
15 июня 2024, 23:49
«Это бизнес». Криптоэкономист рассказал, как создатели зарабатывают на Hamster Kombat
Unsplash
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Школьника из Тюмени госпитализировали в психиатрическую больницу после того, как он стал фанатом популярной вирусной игры в Telegram-канале Hamster Kombat, которая позволяет зарабатывать виртуальные деньги. При этом аудитория игры продолжает расти. Об особенностях «тапания в хомяка» в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников.

«Такие игры уже давно появлялись. Одна из самых известных - Notcoin, которую тоже стали „тапать“ (кликать по экрану - прим. ред.) люди. Когда игра подошла к кульминации, все, кто в нее играл, заработали деньги. После этого появились другие подражатели, другие игры - типа тех же „хомяков“ (Hamster Kombat - прим. ред.). <…> Люди надеются, что, если они „тапают“, то получат за это деньги», - отметил Бражников.

По словам эксперта, гарантий того, что пользователи смогут вместо виртуальных денег получить реальные, нет - это зависит от планов организаторов игры. При этом, как он считает, задачи обмануть участников проекта тоже нет, но и сверхприбылей они не получат.

«Это новый вид привлечения аудитории <…> которую можно будет <…> продавать крупным корпорациям. Это бизнес, и люди, которые туда заходят, будут все равно поощрены», - подчеркнул Бражников.

Им могут заплатить за то, что они просто жмут кнопки на экране смартфона. Например, блогерам, чтобы привлечь пять миллионов аудитории, нужно работать месяцами, а здесь такие же объемы можно набрать за 10-15 дней, отметил специалист.

«Основная цель - собрать максимальное количество реальной аудитории, с которой в дальнейшем можно работать по другим проектам», - рассказал он.

Также он ответил на вопрос о возрастных ограничениях. Бражников пояснил, что несовершеннолетние не смогут оформить криптокошелек и «вывести» деньги без участия взрослых. При этом дети могут стать жертвами мошенников.

Дети Бизнес Деньги Компьютерные игры
14 июня 2024, 22:20
Кому достанется миллион? Минцифры РФ сообщило промежуточные результаты багбаунти
Freepik
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит второй этап программы багбаунти с ноября 2023 года. Уже 16 тысяч человек ищут ошибки на СМЭВ, «Госуслугах», платформе обратной связи и в других государственных площадках. Об этом сообщило Минцифры в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что во втором этапе багбаунти системы электронного правительства тестируют вдвое больше специалистов. Максимальная награда за выявление уязвимости составила миллион рублей.

«Промежуточные итоги второго этапа: обнаружено около 100 уязвимостей в 10 системах. Большинство из них - с низкой степенью критичности. Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 500 тысяч рублей», - написали в публикации ведомства.

Для участия в программе нужно иметь российское гражданство, быть старше 18 лет, зарегистрироваться на BI.ZONE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty и соблюдать условия багбаунти‑платформ.

В ведомстве предупредили, что программисты могут проверять только внешний периметр систем, доступа к внутренним данным у них нет.

Ранее в ГД внесли закон об извещении россиян обо всех оформленных на них телефонных номерах. Информацию об этом могут предоставлять на портале «Госуслуги».

Награды Законы Правительство РФ Госуслуги
14 июня 2024, 03:19
«Это фишка». Путин предложил скорректировать документ о главных направлениях НТР
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подпишет указ о приоритетных направлениях научно-технологического развития (НТР) страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства сделал заявление по итогам заседания Совета по науке и образованию. Он предложил внести в документ упоминание об атомной энергетике.

«Это фишка, здесь у нас есть явные конкурентные преимущества», - сказал Путин.

По его словам, Россия в этой сфере является мировым лидером без «преувеличения и натяжек».

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо выходить на новые рубежи для сохранения статуса космической державы.

Россия Владимир Путин Наука Росатом

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