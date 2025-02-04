Telegram ужесточил лимиты на публикацию сторис

По его данным, без специальной подписки юзеры могут публиковать пять историй в неделю, в то время как раньше лимит был не настолько строгий. Даже без Premium пользователи могли выпускать в сутки до трех историй, в неделю - до семи, а в месяц - не более 30.

В декабре основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер впервые с введения монетизации стала приносить прибыль. По его мнению, медиаплатформы могут прийти к финансовой устойчивости и в то же время сохранять независимость и с уважением относиться к правам юзеров. За 2024 год число подписчиков Telegram Premium превысило 12 миллионов, подчеркнул предприниматель.