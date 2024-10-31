31 октября 2024, 21:13

Telegram улучшил качество просмотра видео

Unsplash
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Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале Du Rove’s Channel.

Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале Du Rove’s Channel.

Раньше видео отображалось в том формате, в которых были загружены. С обновлением Telegram будет сжимать и оптимизировать виде для потоковой передачи, отметил Дуров.

«Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», - заявил основатель мессенджера.

Специалисты рассказали, как будет работать закон , согласно которому владельцев мессенджеров обяжут установить функцию, позволяющую отказаться от получения сообщений от незнакомцев или спама. Проблемы могут возникнуть с Telegram Павла Дурова или WhatsApp, который принадлежит американской компании Meta*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Видео Telegram
30 октября 2024, 19:45
«VK Видео» запустил систему для поиска по контенту
Unsplash
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Поисковые системы «VK Видео» обновились, теперь искать нужный контент пользователям поможет искусственный интеллект. В пресс-службе платформы сообщили, что для авторов нововведения станут дополнительным инструментом для привлечения подписчиков.

В «VK Видео» объяснили, что если среди каналов платформы есть схожий по названию с запросом пользователя, в результатах поиска автоматически отобразится иконка этого канала и созданный им контент.

«Это позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на его страницу. В выдаче приоритизируются видео, загруженные самим автором, а ниже - видео с его участием», - отметили в пресс-службе платформы.

Там добавили, что благодаря обновлению системы выросла видимость каналов и актуального контента в поиске. Пользователям будет проще находить видео и любимых авторов.

В начале октября платформа обогнала YouTube по количеству просмотров. Предпочтение «VK Видео» отдали 65% опрошенных россиян.

ВКонтакте Соцсети Видео
29 октября 2024, 11:35
«Выглядит как судебный курьез». Что ждет иск против Google на два ундециллиона рублей
Global Look Press
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Российские телеканалы потребовали от компании Google два ундециллиона рублей. Это число с 36 нулями. Для сравнения, в триллионе 12 нулей. Что означает иск на такую неизмеримо огромную сумму и к чему он может привести, рассказал 360.ru владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По мнению эксперта, суд таким образом подталкивает компанию к блокировке всех устройств и сервисов на территории России. При этом Муртазин выразил уверенность, что выплачивать средства Google никогда не будет.

«Нет, конечно, потому что это выглядит как судебный курьез. Такого размера выплат нет нигде в мире. <…> Я тоже могу нарисовать любые деньги и требовать их выплаты. Выполнить требование суда невозможно, поэтому это все курьез, и считать, что люди что-либо будут платить, как минимум смешно», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Муртазин назвал подобную стратегию самоубийственной в силу нехватки отечественных альтернатив всем сервисам Google.

Ранее «Ростелеком» не исключил блокировку в России сервисов Google на устройствах с операционной системой Android.

Google Android Суд Деньги
28 октября 2024, 09:22
Минцифры предложило создать в России собственное Linux-сообщество
Freepik
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В России решили создать собственное Linux-сообщество, объединив разработчиков из стран, которые будут готовы работать с РФ. Об этом в комментарии РБК заявил представитель Минцфиры.

Идея возникла после увольнения 11 российских специалистов, которые занимались разработкой ядра операционной системы Linux. Представитель министерства назвал ситуацию очередным фактом дискриминации.

«Ключевым направлением, на наш взгляд, на сегодняшний день является усиление кооперации и установление диалога с теми странами, которые готовы работать с нами», - подчеркнул он.

По его словам, для реализации идеи предстоит договариваться с этими государствами и строить свою альтернативную структуру. Отдельно представитель Минцфиры обратил внимание на важность создания условий для взаимовыгодного сотрудничества. При этом он не уточнил, обсуждали ли уже создание подобного альтернативного сообщества с другими странами.

Россия Технологии
24 октября 2024, 08:25
С начала года российские госорганы потратили на VPN 14,1 млрд рублей
РИА «Новости»
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Общий объем закупок государственными органами подключений VPN за девять месяцев 2024 года составили 14,1 миллиарда рублей, что на 683% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Закупки».

Эксперт Василий Данильчик при этом отметил, что публичных закупок VPN для работы с заблокированными сервисами и сайтами в России нет. Они проходят через закрытые процедуры, например, для служб, занятых гражданской и государственной безопасностью.

Наибольшие траты на VPN пришлись на департамент информационных технологий Москвы, речь о трех контрактах на 9,8 миллиарда рублей. Поставщиками стали «Ростелеком», «Ситроникс» и «Акадо Телеком».

Часть закупаемых услуг составила покупка сервисов SD-WAN, которые могут управлять маршрутизацией данных и шифровать трафик. Эксперты предположили, что повышение спроса на сервисы VPN связан с увеличением количества DDoS-атак.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предупредил о блокировке провайдерами VPN-роутеров.

Интернет Россия

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