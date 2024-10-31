Telegram улучшил качество просмотра видео

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Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале Du Rove’s Channel.

Раньше видео отображалось в том формате, в которых были загружены. С обновлением Telegram будет сжимать и оптимизировать виде для потоковой передачи, отметил Дуров.

«Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», - заявил основатель мессенджера.

Специалисты рассказали, как будет работать закон , согласно которому владельцев мессенджеров обяжут установить функцию, позволяющую отказаться от получения сообщений от незнакомцев или спама. Проблемы могут возникнуть с Telegram Павла Дурова или WhatsApp, который принадлежит американской компании Meta*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.