Telegram пресек десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам

Предприниматель написал, что четыре дня назад русскоязычные пользователи стали жаловаться, что им поступают сообщения от незнакомцев с призывами к теракту.

Мессенджер применил ряд технических и организационных мер, чтобы предотвратить подобную активность, отреагировав на жалобы в течение часа после их получения, добавил Дуров.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», - подчеркнул он.

Дуров добавил, что пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничить круг лиц, присылающих им личные сообщения. Помимо этого, будут внедрены решения на основе искусственного интеллекта, чтобы более эффективно фильтровать подобный спам.

Ранее появилась информация, что террористов, атаковавших Crocus City Hall, завербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана». Он работал на аудиторию в Таджикистане, сейчас его уже удалили.

*Запрещенная в России террористическая организация.