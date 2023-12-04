04 декабря 2023, 13:49

Telegram, Pinterest, Twitch и TikTok оштрафовали из-за неисполнение закона о самоконтроле

Global Look Press
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В России шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации своего контента. Самые крупные штрафы — по 900 тысяч рублей — назначили Google, Telegram, Twitch и Pinterest, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В России шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации своего контента. Самые крупные штрафы - по 900 тысяч рублей - назначили Google, Telegram, Twitch и Pinterest, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Иностранные социальные сети не проводят добросовестную модерацию собственных площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования», - объяснили в ведомстве.

Роскомнадзор составил 14 протоколов об административных правонарушениях. На 900 тысяч рублей оштрафовали владельцев Google, Telegram, Twitch и Pinterest, на 800 тысяч - Likee, на 750 тысяч рублей - TikTok. Суд рассмотрит еще восемь протоколов.

Законом о самоконтроле назвали статью 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая вступила в силу в феврале 2021 года. С сентября 2023 года нарушителей разрешили привлекать к административной ответственности.

В ноябре Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на четыре миллиона рублей.

«Известия» сообщили, что владельца мессенджера наказали за неудаление фейков о российской армии.

Штрафы Google Роскомнадзор Соцсети Telegram TikTok Twitch
02 декабря 2023, 03:16
Эксперт по кибербезопасности предостерег от зарядки телефона в чужом автомобиле
Freepik
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Данные со смартфона можно украсть через кабель автомобильной зарядки. О рисках агентству «Прайм» рассказал преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Опасность представляет зарядка телефона в чужом автомобиле. Киберпреступники внедряют в разъем автомобиля микросхемы, содержащие код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. В сам USB-кабель тоже можно интегрировать такую схему.

«Рекомендую иметь при себе кабель для зарядки гаджета „no data cable“, в котором отсутствует возможность передачи данных», - посоветовал Шутов.

Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения, рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора.

Мошенничество Смартфоны Утечки данных
30 ноября 2023, 21:09
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Unsplash
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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания неполадок Downdetector.

О сбоях в работе мессенджера сообщили пользователи сервиса. Более 63% пожаловались на проблемы соединения, 25% наблюдали сбои в работе приложения, у 13% юзеров не получилось отправить сообщение.

Сервис зарегистрировал более 8,7 тысячи жалоб на работу Telegram в России, на Украине и в Белоруссии. Больше всего жалоб пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Киева, Минска, Новосибирска и Казани. Также проблемы наблюдались у пользователей из Севастополя.

Сбой в работе мессенджера наблюдали 24 ноября.

Нарушения зафиксировали в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Telegram
30 ноября 2023, 01:42
Приложения двух российских банков удалили из Google Play
Freepik
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Мобильные приложения двух российских банков «Почта банка» и «Русский стандарт» убрали из Google Play после попадания регуляторов под санкции со стороны США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также приложение «Почта банка» теперь нельзя скачать в App Store, однако на момент написания этой новости утилита «Русский стандарт» еще доступна на этой платформе. В Google Play пока не исчезло и приложение «Русский стандарт страхование».

Под американские ограничения также попали Всероссийский банк развития регионов («ВБРР»), Абсолют банк и «Хоум банк». Их приложения тоже исчезли из App Store и Google Play.

В августе произошла похожая история с Тинькофф Банком. Мобильное приложение регулятора удалили из Google Play после введения санкций США. Ранее установленная на смартфон с операционной системой Android программа продолжила работать без ограничений.

Ранее из Google Play удалили приложение «Авито». Проблему связали с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google рассмотрел как нарушение правил публикации утилит на электронной платформе.

Банки Санкции
29 ноября 2023, 23:48
«Надо работать „ширше и глыбже“». Путин призвал ввести изучение ИИ в школах
Unsplash
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Президент России Владимир Путин счел возможным изучение искусственного интеллекта в школах. Об этом глава государства высказался на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

По словам российского лидера, главное - правильно выстроить образовательные программы. В Китае искусственный интеллект начинают изучать уже со школьной скамьи. С учетом уровня образования России это тоже по зубам, добавил Путин.

«Но, конечно, недостаточно только ввести в школьные программы. Надо работать „ширше и глыбже“. И мы будем стараться это делать», - подчеркнул глава государства.

Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни. Это говорит о новой главе существования человечества, заявил ранее Путин. В научной среде такие процессы назвали революцией и технологическим сдвигом, а также указали на прорыв в развитии ИИ.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия довольно быстро «слезает с технологической иглы » Запада. По его мнению, за рубежом думали, что РФ никогда не сможет этого сделать.

Школы Искусственный интеллект Владимир Путин

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