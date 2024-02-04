04 февраля 2024, 18:49

Telegram обновил папку «Избранное»

Global Look Press
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Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление, в которое вошли 10 нововведений. У пользователей теперь есть возможность отправлять одноразовые голосовые и видеосообщения, сообщили в блоге компании.

В Telegram улучшили поиск по чатам и добавили новые возможности для подписчиков Premium. В версии «Избранное 2.0» появился список всех групп, каналов и личных чатов, из которых переслали сообщения в этот чат. Также можно будет просматривать все сообщения от определенного пользователя. Любой отдельный чат можно закрепить вверху списка.

Владельцы подписки Premium могут добавлять эмодзи к сообщениям в «Избранном». Каждый отдельный чат теперь имеет раздел «Общие медиа», где сохраняются все сообщения, пересланные из этого чата в «Избранное».

Также в Telegram добавили возможность отправлять одноразовые аудио- и видеосообщения. Они удаляются автоматически после просмотра. Кроме того, при записи медиаконтента можно будет сделать паузу для того, чтобы продолжить запись позже.

В сентябре 2023 года в Telegram появилась возможность публиковать Stories в каналах.

Мессенджеры Telegram
04 февраля 2024, 12:12
Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе
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Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Рекордное достижение Кононенко зафиксировали в 4 февраля в 11 часов 30 минут и восемь секунд по московскому времени.

Он побил рекорд своего соотечественника Геннадия Падалки, который набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд за пять космических полетов.

По расчетам государственной корпорации, Кононенко в 00:00:20 (по Москве) 5 июня 2024 года наберет ровно тысячу суток в космосе.

После завершения годовой экспедиции космонавта 23 сентября 2024 года его суммарный налет составит 1110 суток.

Кононенко признавался, что летает в космос с большим удовольствием, потому что для него это любимая работа. В текущей, пятой, экспедиции российскому экипажу МКС предстоит выполнить свыше 60 экспериментов, в том числе четыре выхода в открытое космическое пространство.

Космонавты Роскосмос Рекорды Космос
03 февраля 2024, 10:19
Новое приложение Сбербанка пропало из App Store
РИА «Новости»
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Новое приложение Сбербанка для смартфонов на платформе iOS под названием «Учет Онлайн» стало недоступным для скачивания. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В App Store больше нельзя скачать „Учет Онлайн“. Но вы на карте можете подобрать ближайший офис банка, где специалисты помогут загрузить свежую версию», - заявили в Сбербанке.

Приложение «Учет Онлайн» выпустили для устройств на iOS в конце января. В банке объясняли, что программу нужно установить клиентам с устаревшими версиями «Сбербанк Онлайн» - 12.14.1, 12.15 и 13.02, поддержку которых прекратят в ближайшее время.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила почти 1,5 триллиона рублей. Такого результата банку удалось добиться за счет расширения сервисов и привлечения новых клиентов.

Банки Сбербанк Смартфоны
03 февраля 2024, 03:42
Россиянам рассказали, чем опасна новая функция WhatsApp
Freepik
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Новая модная функция WhatsApp по демонстрации экрана во время видеозвонка пошла на пользу мошенникам, облегчив им сбор личных данных граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

«Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован», - пояснил он.

Закарян сравнил демонстрацию экрана незнакомцам во время разговора с приглашением его в гости.

Мошенники, получившие доступ к экрану, в дальнейшем могут или взломать аккаунты пользователей, или представиться им сотрудниками безопасности банка, пояснил эксперт.

Ранее Закарян рассказал, что мошенники научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей. Аферисты отправляют фейковые голосовые родственникам и знакомым жертвы, прикладывая для убедительности данные паспорта и банковских карт.

Мессенджеры Соцсети Мошенничество Россия Технологии
02 февраля 2024, 16:47
Путин рассказал о развитии в России сектора микроэлектроники
РИА «Новости»
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Россия вкладывает большой объем средств в производство микроэлектроники. Несмотря на успехи научно-исследовательских учреждений, в этой сфере работа еще предстоит очень большая. Об этом на встрече в Туле с активом участников форума «Все для Победы!» заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что работающие в этом секторе предприятия работают эффективно и показывают различные успехи, но о лидерстве пока говорить не приходится.

«Мягко скажу, это наша ахиллесова пята. Одна из них. Но мы движемся в этом направлении. Конкуренты двигаются тоже, но темп нашего движения достаточно хороший», - заявил Путин.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что Россия движется по пути самодостаточности. Он пояснил, что страна уже показала бесполезность введенных против нее санкций ростом своей экономики, промышленного производства, оборонной безопасности, высоких технологий и социальной политики.

Только в на предприятия оборонного сектора за полтора года дополнительно приняли на работу полмиллиона новых сотрудников.

Путин подчеркнул, что в России необходимо вернуть государственные награды для тех, кто особо отличился на своем рабочем месте. Он напомнил, что несколько лет назад уже ввел почетный знак за успешный труд, а на этой неделе подписал указ об ордене «За доблестный труд».

Россия Владимир Путин Технологии

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