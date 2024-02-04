Telegram обновил папку «Избранное»

В Telegram улучшили поиск по чатам и добавили новые возможности для подписчиков Premium. В версии «Избранное 2.0» появился список всех групп, каналов и личных чатов, из которых переслали сообщения в этот чат. Также можно будет просматривать все сообщения от определенного пользователя. Любой отдельный чат можно закрепить вверху списка.

Владельцы подписки Premium могут добавлять эмодзи к сообщениям в «Избранном». Каждый отдельный чат теперь имеет раздел «Общие медиа», где сохраняются все сообщения, пересланные из этого чата в «Избранное».

Также в Telegram добавили возможность отправлять одноразовые аудио- и видеосообщения. Они удаляются автоматически после просмотра. Кроме того, при записи медиаконтента можно будет сделать паузу для того, чтобы продолжить запись позже.

В сентябре 2023 года в Telegram появилась возможность публиковать Stories в каналах.