Tele2 улучшила качество связи в нескольких районах на севере Москвы





По его словам, масштабная модернизация охватила 493 базовые станции в Солнечногорске, Черноголовке, Электростали, Дмитровском, Пушкинском и других городских округах Подмосковья. Благодаря этому пиковая скорость 4G выросла на 12,3%, а потребление трафика LTE - на 15,3%.

«Мы видим, что потребность в технологии 4G становится все более насущной для жителей Московской области, а значимость LTE во много раз превосходит потребление голосовой связи», - подчеркнул Крушинин.

В этих городах проживают несколько миллионов человек, в том числе дачники, которые приезжают в ближайшие к Москве округа на выходные. Теперь они смогут быстрее обмениваться данными и загружать видеоконтент в HD-качестве.

«Уверены, что клиенты Tele2 смогут оценить новый уровень потребления трафика в LTE», - отметил представитель компании.