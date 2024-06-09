Связь сбоя в Telegram с атаками на пленарку с Путиным опровергли

«Час с лишним лежало приложение. Они смогли оперативно откатить это дело, значит это все-таки связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация», - пояснил он.

Сбои в работе Telegram зафиксировали в России, США и странах Европы. Одними из первых на работу мессенджера пожаловались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа компаний «Солар» зафиксировала рост DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума. Эксперты отметили, что их объем превысил показатели 2023 года в два раза.