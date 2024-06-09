09 июня 2024, 00:31

Связь сбоя в Telegram с атаками на пленарку с Путиным опровергли

РИА «Новости»
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Массовый сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарное заседание с президентом РФ Владимиром Путиным во время ПМЭФ-2024. Это произошло из-за внутренней проблемы мессенджера, сообщил РИА «Новости» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

«Час с лишним лежало приложение. Они смогли оперативно откатить это дело, значит это все-таки связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация», - пояснил он.

Сбои в работе Telegram зафиксировали в России, США и странах Европы. Одними из первых на работу мессенджера пожаловались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа компаний «Солар» зафиксировала рост DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума. Эксперты отметили, что их объем превысил показатели 2023 года в два раза.

Мессенджеры Telegram Россия Работа Владимир Путин ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 22:18
Массовый сбой произошел в работе Telegram
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Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

«Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram», - указали в сообщении.

По данным ресурса, что сбои зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке, Таганроге и Алтайском крае.

Это уже шестой массовый сбой в работе мессенджера за три месяца. В последний раз это произошло 2 апреля. Аналогичный сбой наблюдался и после теракта в «Крокусе». Пользователи также пожаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов.

Мессенджеры Telegram Работа
08 июня 2024, 19:33
Названы цели России в космической отрасли
РИА «Новости»
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России необходимо выходить на новые рубежи для сохранения статуса космической державы. Об этом в интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что в список приоритетных целей включили создание и размещение на орбите группировок спутников, а также создание новой космической станции. Первый вице-премьер добавил, что в области создания и вывода на орбиту групп космических аппаратов Россия станет не первой страной, но эту работу необходимо проводить.

«В части орбитальных группировок - по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», - заявил Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что правительство рассчитывает на появление частных предпринимателей, которые готовы включиться в создание космических аппаратов. Власти поддержат такую инициативу.

Мантуров подчеркнул, что России также необходимо создание собственной космической орбитальной станции.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева еще в 2020 году представила проект новой отечественной космической станции для замены МКС. Первый заместитель генерального директора компании Владимир Соловьев напомнил, что действующая станция находится на орбите уже много лет и срок ее использования подходит к концу.

МКС Космические спутники Россия Космос Правительство РФ Денис Мантуров ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 21:39
Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ-2024 удвоилось по сравнению с 2023 годом
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Группа компаний «Солар» зафиксировала увеличение DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума в 2024 году, отметив, что их объем вдвое превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора «Солар» Игоря Ляпунова.

Специалист по кибербезопасности отметил, что хакеры предприняли неудачные попытки атаковать ресурсы форума, но после 3 и 4 июня уже перестали их воспринимать как основной вектор атак.

Ляпунов добавил, что порталы ПМЭФ стали подвергаться массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 вредоносных запросов в секунду. На сегодня это не самый большой объем, но если сравнить с показателями форума в 2023 году, то они удвоились.

«Все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и самого „Солара“ были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума», - заявил Ляпунов.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов заявил, что после начала спецоперации на Украине интенсивность компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в России в разы увеличилась. Чаще всего хакеры используют DDoS и фишинговые атаки на внешние сервисы, а также вредоносное программное обеспечение.

Санкт-Петербург Россия Хакеры ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 16:41
Новую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний установят до 2030 года
РИА «Новости»
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В России необходимо установить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в 5%. Она будет действовать до 2030 года включительно, заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 президент Владимир Путин.

«Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль», - отметил российский лидер.

Поддержка позитивных изменений в обществе и экономике будет наращиваться, заверил Путин. Ранее он предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах и поручил проиндексировать пенсии работающим пожилым россиянам. Кроме того, МРОТ в стране с 2025 достигнет 22 тысяч рублей.

Россия лидирует в мировой торговле, активно развивает логистику и расширяет географию сотрудничества. Перед страной стоит цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас Россия уже обогнала Японию и Германию.

Налоги Россия Владимир Путин Деньги Экономика ПМЭФ-2024

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