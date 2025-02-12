Сверхлегкий ручной пулемет от Ростеха представят на выставке в ОАЭ

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Он отметил, что новый пулемет калибра 7,62 миллиметра очень легок и эргономичен, стрелять из него можно любой рукой.

«Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», - добавил Оздоев.

Кроме того, концерн «Калашников» планирует представить на выставке новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15. Представитель Ростеха подчеркнул, что по совокупности надежности, удобства и простоты в ремонте российское оружие остается непревзойденным в мире.

Ранее Ростех рассказал о высокой эффективности боевой машины поддержки танков «Терминатор» в зоне специальной военной операции. По данным госкорпорации, одна такая машина во время атаки может заменить целое мотострелковое отделение.