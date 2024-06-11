Судившийся с Apple изобретатель Икономов остался без патента

За изобретателем числились 35 патентов. Пять лет назад он обратился в Пресненский суд Москвы и потребовал запретить Apple продавать смартфоны с функцией «Экстренный вызов - SOS», так как они, по его мнению, нарушали его права. Московский суд, а затем и Верховный отказали ему.

Российская дочка американской корпорации пожаловалась в Роспатент. Она потребовала признать патент Икономова недействительным в России, но получила отказ. Затем сам изобретатель вновь обратился в суд - с требованием признать Apple нарушившей его права и обязать выплатить компенсацию на 295 миллиардов рублей.

Суд вновь отказал ему, но мужчина подал апелляцию, и рассмотрение дважды приостанавливали ради проведения экспертиз. Наконец, на заседании 10 июня 2024 года палата решила аннулировать патент. Срок его действия истек в конце 2023 года.

Похожее дело рассматривали в Южной Корее.

Корейский институт науки и техники запатентовал технологию транзисторов, которые устанавливали в смартфоны от Apple, и пожаловался на нарушение исключительных прав.