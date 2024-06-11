11 июня 2024, 06:21

Судившийся с Apple изобретатель Икономов остался без патента

Freepik
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Палата по патентным спорам согласилась с требованиями «Эппл Рус» и решила аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на мобильный телефон с экстренной связью. Мужчина судился с Apple с 2019 года, сообщил РБК.

За изобретателем числились 35 патентов. Пять лет назад он обратился в Пресненский суд Москвы и потребовал запретить Apple продавать смартфоны с функцией «Экстренный вызов - SOS», так как они, по его мнению, нарушали его права. Московский суд, а затем и Верховный отказали ему.

Российская дочка американской корпорации пожаловалась в Роспатент. Она потребовала признать патент Икономова недействительным в России, но получила отказ. Затем сам изобретатель вновь обратился в суд - с требованием признать Apple нарушившей его права и обязать выплатить компенсацию на 295 миллиардов рублей.

Суд вновь отказал ему, но мужчина подал апелляцию, и рассмотрение дважды приостанавливали ради проведения экспертиз. Наконец, на заседании 10 июня 2024 года палата решила аннулировать патент. Срок его действия истек в конце 2023 года.

Похожее дело рассматривали в Южной Корее.

Корейский институт науки и техники запатентовал технологию транзисторов, которые устанавливали в смартфоны от Apple, и пожаловался на нарушение исключительных прав.

Суд Apple Технологии
11 июня 2024, 02:33
«Жуткая шпионская программа». Маск оценил технологию ИИ от Apple
Global Look Press
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Использование устройств Apple могут запретить во всех компаниях американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сам миллиардер написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, причиной для такого решения стала разработка корпорацией Apple технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.

«Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», - предупредил Маск, Таким образом он отреагировал на заявление Apple о создании собственного ИИ для iPhone, iPad и Mac, который, по словам представителей компании, позволит объединять возможности «генеративных моделей с персональным контекстом».

Apple Искусственный интеллект iPhone Илон Маск Технологии
11 июня 2024, 01:52
Компания Apple разработала свой искусственный интеллект
РИА «Новости»
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Американская корпорация Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Об этом заявили на сайте компании.

«Сегодня компания Apple представила Apple Intelligence - систему „персонального“ искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая объединяет возможности генеративных моделей с „персональным контекстом“», - заявили в пресс-релизе.

В рамках Apple Intelligence корпорация также презентовала «облако» Private Cloud Compute Apple, которое обладает новыми вычислительными мощностями.

Благодаря искусственному интеллекту от Apple пользователи смогут оформлять, сокращать, проверять и исправлять тексты. Также появится возможность расшифровки телефонных звонков и генерации изображений.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, какие профессии могут исчезнуть из-за развития ИИ. По его словам, нейросеть в будущем заменит специалистов в области службы поддержки клиентов, копирайтеров и администраторов.

Apple Искусственный интеллект iPhone Нейросети
11 июня 2024, 00:27
Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к концу года
Unsplash
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали задание профильным ведомствам отменить роуминг между двумя странами к декабрю текущего года. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил посол республики РБ в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали задание профильным ведомствам отменить роуминг между двумя странами к декабрю текущего года. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил посол республики РБ в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

По его словам, это решение приурочат к 25-летию заключения Союзного договора.

Дипломат отметил, что тарифы в предоставлении услуг сотовой связи не будут безлимитными, однако они позволят делать звонки в мессенджерах и использовать навигатор, чтобы, например, не заблудиться в Минске.

Ранее Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России и Белоруссии есть сложные вопросы , но в основе их решений лежат интересы двух народов.

Мессенджеры Белоруссия Александр Лукашенко Смартфоны Россия Владимир Путин
09 июня 2024, 04:39
В Госдуме научили вычислять созданное с помощью дипфейка сообщение
Freepik
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Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин объяснил, что видеосообщения, созданные с помощью дипфейков можно вычислить по движению глаз человека на видео, а в случае с аудиосообщениями — оценить интонацию и четкость речи. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин объяснил, что видеосообщения, созданные с помощью дипфейков можно вычислить по движению глаз человека на видео, а в случае с аудиосообщениями - оценить интонацию и четкость речи. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Качество дипфейков за последние несколько лет значительно выросло, однако все равно есть ряд признаков, по которым можно выявить „подделку“», - рассказал он.

Если на полученном видео цвет кожи или волос, контур овала лица выглядят странными и размытыми, то возможно это дипфейк.

Кроме того, депутат призвал критически оценивать любые просьбы, поступающие человеку в Сети. Особенно, если речь идет о финансах или личных данных. Еще как вариант - можно попытаться связаться с человеком, от имени которого обратились к гражданину.

Немкин добавил, что доступность технологий позволяет аферистам успешно создавать дипфейки. Они даже могут стать вирусными благодаря платформам видеообмена и Сети. Причем дипфейки могут быть настолько реалистичными, что смогут обмануть не только опытных пользователей, но и даже экспертов ввести в заблуждение.

Этой весной в соцсетях распространили фейковое видео с кадрами из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое сгенерировали с помощью нейросетей.

Госдума РФ Депутаты Дипфейк

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