Су-57 назвали единственным истребителем для противостояния ЗРК Patriot

Отечественные ноутбуки впервые обогнали по продажам продукцию зарубежных конкурентов. Однако цены на российскую технику вряд ли резко вырастут, рассказал 360.ru ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что в российском производстве есть два направления ноутбуков. Первые, как правило, используют в b2b («бизнес для бизнеса») сегменте, а также в госучреждениях, госкорпорациях и министерствах.

«Они просто не могут покупать что-то зарубежное. За счет этого их продажи, конечно же, резко выросли », - пояснил он.

В потребительском сегменте под российскими брендами зачастую продают китайские модели. И в соотношении цена - качество они действительно достаточно доступные. На такие модели дают гарантию, ремонт и подобные бонусы.

В этом сегменте потребитель в первую очередь смотрит на цену. А на сегодняшний день россияне стали более рациональными и уже не так требовательно обращают внимание на сами бренды.

«Наши ноутбуки сегодня занимают в продаже чуть больше 10%. Но учитывая, что в основном на рынке продают китайские и тайваньские модели, это уже больше 80% рынка. Говорить о том, что российские ноутбуки как-то резко вырастут, нельзя. Вряд ли это произойдет», - резюмировал он.