Столкнувшиеся со сбоем смартфоны Poco и Redmi отправили в сервисный центр Xiaomi

Недовольные пользователи заявили, что хранили на телефонах важную информацию и памятные фотографии, полный сброс системы приведет к их уничтожению.

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр. Наши специалисты помогут вернуть доступ к данным», - заявили в компании.

В Xiaomi добавили, что по телефону горячей линии на дом можно вызвать курьера, который заберет гаджет, доставит в сервисный центр и после привезет обратно.

О массовом сбое в работе смартфонов Poco и Redmi после обновления системы стало известно в минувший четверг, 29 февраля. Проблема возникла у владельцев гаджетов с операционными системами MIUI и HyperOS.