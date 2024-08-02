02 августа 2024, 18:13

Стартовал публичный этап поддержки разработчиков игр от VK Play

РИА «Новости»
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Публичный этап проекта VK Play и VK Education для студентов — разработчиков игр стартовал. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Публичный этап проекта VK Play и VK Education для студентов - разработчиков игр стартовал. Об этом сообщила пресс-служба VK.

В рамках предварительного раунда были отобраны 30 лучших игр от студентов B&D, НИУ ВШЭ, ИТМО и других.

Сообщество игроков в течение августа будет решать, какие игры достойны получить звание лучших. Каждый отзыв повлияет не только на финальную версию игры, но и будущее самого разработчика. Пользователям предстоит определить 10 проектов, которые получат поддержку VK Play и партнеров площадки. Позднее их презентуют издателям.

Кроме того, в выборе примут участие индустриальные эксперты и инфлюенсеры, которые поддержат молодые таланты. Руководитель VK Play Александр Михеев отметил, что студенты и начинающие разработчики являются будущим игровой индустрии, они уже создают перспективные и интересные проекты.

«Наша задача - дать им возможность помочь создать игры, в которые захочется играть, получить обратную связь от настоящих игроков и найти свою аудиторию», - сказал он.

Всего на предварительном этапе участвовали около 100 проектов, из которых выбрали 30.

ВКонтакте
02 августа 2024, 12:16
Информационная система московских судов дала сбой
РИА «Новости»
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В работе комплексной информационной системы судов общей юрисдикции города Москвы произошел технический сбой. Специалисты занимаются ее восстановлением.

Инженеры экстренно проводят необходимые работы, о восстановлении системы сообщат дополнительно, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Там же принесли извинения за доставленные неудобства.

В последние дни в России начались проблемы с работой YouTube. Компания Google, которой принадлежит видеохостинг, уже заявила , что это не связано с какими-либо техническими проблемами с ее стороны.

По версии мобильного оператора «Билайн» , перебои связаны с устареванием оборудования сайта в России.

Суд Москва
01 августа 2024, 10:05
Хакеры устроили почти 70 кибератак на объекты Олимпиады-2024 в Париже
Unsplash
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Во Франции с 26 июля зафиксировали 68 кибератак, связанных с Олимпийскими играми. Премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил на полях встречи с членами правительства, что хакеров удалось вовремя остановить, сообщила Le Figaro.

«Все эти 68 кибератак, включая две, непосредственно направленные на ресурсы олимпийских объектов, были своевременно выявлены и предотвращены», - сказал он.

Атталь уточнил, что 25 июля хакеры пытались взломать системы спортивного комплекса Берси и парка Ла-Виллет. Большинство случаев отнесли к атакам низкой интенсивности типа DDoS. Ни одно киберсобытие, по заверениям властей, не отразилось на церемонии открытия Игр и соревнованиях.

В июне за одну ночь хакеры взломали аккаунты нескольких российских звезд на музыкальном сервисе Spotify. Пострадали Shaman, Soda Luv, Yanix, Полина Гагарина и Слава Марлоу.

Интернет Хакеры Франция Технологии Олимпиада в Париже — 2024
01 августа 2024, 08:24
Массовый сбой в работе YouTube зафиксировали в России
Unsplash
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Ночью 1 августа в России произошел массовый сбой в работе YouTube. Судя по данным сервиса Downdetector, на проблемы с воспроизведением видео пожаловались жители нескольких регионов страны, сообщил РБК.

Пик неполадок пришелся на 01:00, в это время зарегистрировали более 400 обращений. Через час количество новых жалоб сократилось почти вдвое, а к утру их приняли чуть более 70.

Каждый четвертый пользователь заявил о неработающем YouTube в целом, 48% - о проблемах только с десктопной версией. Некоторые сообщили о невозможности воспроизвести видео.

Большинство обращений поступили из Москвы и Подмосковья. Неполадки фиксировали также в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

МТС, «Мегафон» и «Билайн» ранее предупреждали абонентов о замедлении видеохостинга. Мобильные операторы заверили, что не вводили ограничений. Ростелеком связал неполадки с состоянием оборудования Google.

Интернет Роскомнадзор Соцсети YouTube
31 июля 2024, 21:08
Замедление Youtube не остановило прирост зрителей из России
РИА «Новости»
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Количество зрителей YouTube в России выросло за неделю после объявления о замедлении платформы для десктопной версии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные единого измерителя аудитории Mediascope.

Согласно представленным данным, с 22 по 28 июля, число зрителей Youtube составило 82,5 миллиона человек. Неделей ранее количество посетителей хостинга было ниже - 82,1 миллиона. Также вырос среднесуточный охват аудитории 55,7 миллиона против 55,4 миллиона зрителей.

В своих подсчетах Mediascope ориентируется, как на тех, кто пользуется мобильной версией хостинга, так и версией для компьютера.

О замедлении YouTube для стационарных компьютеров ранее сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он предупредил пользователей, что скорость загрузки видео на хостинге снизится до 40% из-за износа серверов, где хранится основной контент. Кроме того российские дата-центры прекратят сотрудничество с владельцем серверов - компанией Google, что еще сильнее снизит скорость загрузки.

Россия YouTube

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