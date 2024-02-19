19 февраля 2024, 03:09

Стало известно, кто лишится доступа к VPN-сервисам после 1 марта

Freepik
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Россияне могут лишиться возможности пользоваться VPN-сервисами в случае вступления с 1 марта запрета на их популяризацию, за исключением некоторых категорий граждан. Об этом в интервью «Прайм» сообщил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, под запретом VPN-сервисов подразумеваются ограничения работы этих программ только в свободном доступе.

«Сама технология останется доступной, но уже для опытных пользователей, способных произвести необходимые настройки самостоятельно», - объяснил он.

Мясоедов добавил, что такие запреты могут быть оправданы в условиях оказываемого на Россию давления.

По мнению эксперта, простые россияне часто становятся жертвами такого давления, поэтому государство вправе их защитить, ограничив «лишь бесконтрольный доступ к вредоносной информации». Профессиональные пользователи, использующие такие сервисы для решения рабочих задач, смогут и дальше ими пользоваться.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких решений о запрете VPN-сервисов в России.

Технологии
17 февраля 2024, 12:44
Альтман решил запустить производство чипов для ИИ
Global Look Press
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Глава компании OpenAI Сэм Альтман планирует получить согласие властей США на запуск производства чипов для технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщило Bloomberg.

По информации источника агентства, бизнесмен провел встречи с потенциальными инвесторами и партнерами в Азии и на Ближнем Востоке и заявил, что не откроет производство без одобрения США.

«Основные мировые компании, например Samsung, Intel или TSMC, могут стать основными партнерами для OpenAI», - отметили журналисты.

Авторы материала также добавили, что Альтман опасается возникновения дефицита чипов, из-за чего развитие отрасли искусственного интеллекта рискует приостановиться.

Необходимость разрешения США связана с обязательной проверкой иностранных инвестиций со стороны американского Минфина. Вероятную поставку чипов на Ближний Восток проконтролирует Минторг.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет угрозу для человечества.

Инвестиции США Искусственный интеллект
17 февраля 2024, 09:08
Предназначение космического буксира «Зевс» объяснили в РАН на фоне американской паники
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Разрабатываемый российскими специалистами буксир «Зевс» с ядерной энергетической установкой не является оружием. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в ответ на опасения США. Его слова привело РИА «Новости».

Законодатели США на секретом брифинге ранее обсуждали «планы России» разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

«„Зевс“ не имеет отношения к ядерному оружию. Это нормальный реактор, какие на Земле применяются для выработки энергии», - пояснил Эйсмонт.

Разработка «Зевса» стартовала в России в 2010 году. В Роскосмосе говорили, что его первый полет на орбиту запланирован на 2030 год. В будущем буксир хотят использовать для полетов к Луне и другим планетам. Инвестиции в проект в госкорпорации оценивали в один триллион рублей.

Ядерное оружие США Россия Космос
16 февраля 2024, 15:57
Путин заявил о возможности России самостоятельно развивать технологии
Unsplash
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Россия сама в состоянии развивать высокие технологии, которые раньше получала за границей. Об этом на встрече с работниками и промышленных предприятий Челябинской области заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что раньше страна поставляла уголь, газ и нефть за рубеж, после чего рассчитывала на получение технологий, но теперь ситуация поменялась.

«Мы рассчитывали, что получим высокотехнологичное за деньги от продажи металлических заготовок, угля и нефти. Но оказалось, что мы и сами может все это развивать. Пока что не именно все, но то, что нам нужно, мы будем делать», - сказал он.

Путин также указал на эффективность программы профессионалитета по сотрудничеству предприятий в России с учебными заведениями. Он отметил, что к 2028 году в стране появится миллионов специалистов высокого уровня по традиционным или новейшим специальностям.

Россия Владимир Путин Технологии
15 февраля 2024, 19:31
Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире
РИА «Новости»
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Качество и маневренность выпущенных на «Уралвагонзаводе» танков Т-90 «Прорыв» отметили как бойцы специальной военной операции, так и зарубежные эксперты. Следующим шагом предприятия должен стать выпуск других моделей боевой техники. С таким заявлением в ходе общения с рабочими предприятия выступил президент Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что в ближайшее время с производства снимут разработанные в советском союзе танки Т-62 и Т-72 и на освободившихся контейнерах появится возможность собирать новые виды вооружений.

«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, - Т-90 „Прорыв“, - заявил Путин и добавил, что это лучший танк в мире.

Президент добавил, что уже выпускаемую машину можно модернизировать и запустить новое поколение техники. Он подчеркнул, что такие разработки сейчас ведут инженеры-конструкторы, которые скоро их представят.

Владимир Путин Танки

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