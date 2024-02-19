Стало известно, кто лишится доступа к VPN-сервисам после 1 марта

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По словам эксперта, под запретом VPN-сервисов подразумеваются ограничения работы этих программ только в свободном доступе.

«Сама технология останется доступной, но уже для опытных пользователей, способных произвести необходимые настройки самостоятельно», - объяснил он.

Мясоедов добавил, что такие запреты могут быть оправданы в условиях оказываемого на Россию давления.

По мнению эксперта, простые россияне часто становятся жертвами такого давления, поэтому государство вправе их защитить, ограничив «лишь бесконтрольный доступ к вредоносной информации». Профессиональные пользователи, использующие такие сервисы для решения рабочих задач, смогут и дальше ими пользоваться.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких решений о запрете VPN-сервисов в России.