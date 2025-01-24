24 января 2025, 22:05

Стало известно, когда начнется серийное производство отечественного самолета МС-21

РИА «Новости»
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Производство отечественных самолетов МС-21 в серийном масштабе планируется начать в 2026 году. Об этом журналистам рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, его слова привел ТАСС.

«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», - заявил глава госкорпорации.

Ранее серийный выпуск среднемагистрального лайнера разработки корпорации «Яковлев» планировался на 2025 год. В феврале прошлого года Чемезов в кулуарах ежегодного послания президента Федеральному собранию в Гостином Дворе сообщил, что испытания пассажирского самолета еще не завершили, поэтому его выпуск откладывается на 2025–2026 годы.

Авиация Ростех Самолеты
23 января 2025, 16:00
Глава Курчатовского института рассказал о преимуществах «москитного флота»
РИА «Новости»
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Москитный флот в эпоху современных ракет будет иметь преимущество перед большими кораблями благодаря компактности и маневренности. Об этом заявил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук на совещании Морской коллегии.

«Сегодня при гиперзвуке, при новых ракетах, в новом виде вооружений любые большие корабли - это просто мишень», - добавил он.

Ковальчук сравнил москитные суда с боевыми железнодорожными ракетными комплексами, которые создавались в СССР. По его словам, противник не мог отследить такие поезда на огромной территории страны и оттого очень боялся их.

Морская коллегия появилась в России 13 августа указом президента Владимира Путина. Возглавил ее помощник президента Николай Патрушев, а в состав вошли министры, а также главы Росатома и «Новатэка».

Ракеты Корабли Россия
21 января 2025, 08:47
Жители Бурятии остались без связи из-за сбоя в МТС
Unsplash
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Жители Бурятии, пользующиеся услугами сотового оператора МТС, остались без связи и мобильного интернета. Об этом сообщило издание «Байкал Daily».

По его информации, утром у оператора произошел масштабный сбой, после которого пользователи лишились возможности совершить звонки и отправлять sms-сообщения. Перебои также возникли с домашним и мобильным интернетом.

На такие же проблемы пожаловались и жители соседних регионов. Пользователи написали множество жалоб в официальную группу МТС во «ВКонтакте», но на сайте компании пока не появилось никакой информации о сбое.

Ранее в России зафиксировали проблемы в работе видеоплатформы TikTok. Пользователи направили множество жалоб из-за сбоев в мобильном приложении и на сайте.

Интернет Бурятия
19 января 2025, 11:27
Пользователи TikTok в России пожаловались на сбои в работе соцсети
Global Look Press
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Российские пользователи TikTok утром 19 января пожаловались на сбои в работе видеоплатформы. Об этом сообщил сервис DownDetector.

За час поступило более тысячи жалоб на сбой работы мобильного приложения и сайта. Больше всего сообщений было из Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, Приморского края и Удмуртии.

TikTok прекратил работу на территории США и исчез из магазина приложений App Store. Владеющая сервисом компания ByteDance отмечала, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность займется вопросом восстановления доступа к соцсети.

Днем ранее Верховный суд США признал соответствующим Конституции страны закон о возможности запрета сервиса коротких видео TikTok в стране. При этом документ не предполагал мгновенной блокировки ресурса.

Соцсети Россия TikTok
17 января 2025, 05:04
Маск объяснил, почему седьмое испытание Starship провалилось
РИА «Новости»
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Утечка кислорода или топлива могла стать причиной крушения многоразового космического корабля Starship на девятой минуте тестового запуска. Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил об этом в соцсети X.

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля», - объявил он.

Утечка, по словам предпринимателя, оказалась достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее выпускную способность вентиляционного отверстия. Инженеры учтут поломку, введут двойную проверку на утечки, снабдят корабль системой пожаротушения и подумают над увеличением площади вентиляционного отверстия. Маск заявил, что авария не станет поводом для переноса следующего тестового запуска, он пройдет в срок.

Прошедшее в январе испытание стало седьмым.

Инженеры SpaceX рассчитывали отработать возвращение ускорителя первой ступени на стартовую площадку, но на девятой минуте полета потеряли связь с кораблем. Компания заявила о потере Starship.

SpaceX Илон Маск Космос Технологии

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