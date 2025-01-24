Стало известно, когда начнется серийное производство отечественного самолета МС-21

«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», - заявил глава госкорпорации.

Ранее серийный выпуск среднемагистрального лайнера разработки корпорации «Яковлев» планировался на 2025 год. В феврале прошлого года Чемезов в кулуарах ежегодного послания президента Федеральному собранию в Гостином Дворе сообщил, что испытания пассажирского самолета еще не завершили, поэтому его выпуск откладывается на 2025–2026 годы.