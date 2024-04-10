10 апреля 2024, 03:20

Стало известно, как мошенники обманывают россиян при оплате по QR-коду

Freepik
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Оплата по QR-коду удобна и популярна среди россиян. Но этой схемой могут воспользоваться мошенники для обмана своих жертв. Как обезопасить себя, рассказал управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в интервью «Известиям».

По словам эксперта, оплата по QR-коду в крупных магазинах относительно безопасна, так как там терминал генерирует индивидуальный код под каждую покупку. Но все равно покупателям стоит проверить реквизиты и сумму, прежде чем нажать кнопку «Оплатить».

Хуже дела обстоят со статическими кодами, размещенными в общественных местах. Может оказаться, что мошенники подменили наклейку с кодом, и покупатель вместо продавца переводит деньги аферисту.

«Например, в прошлом году был скандал с компанией, которая предоставляет в прокат электросамокаты. Мошенники расклеили на них собственные QR-коды, в результате их жертвами стало достаточно большое количество граждан», - напомнил Гусятников.

Поэтому юрист посоветовал россиянам оплачивать что-то по QR-коду только при уверенности в его подлинности и всегда проверять сумму платежа и реквизиты.

Но перевод денег злоумышленникам - не самая большая проблема фальшивых QR-кодов. С их помощью на телефон человека может быть установлена программа-шпион, которая будет воровать пароли и передавать данные с устройства.

Ранее стало известно, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону.

Мошенничество Магазины Деньги Покупки
09 апреля 2024, 12:45
Названа причина остановки запуска ракеты «Ангара-А5»
РИА «Новости»
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Процесс подготовки к запуску ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный остановился автоматически за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Процесс подготовки к запуску ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный остановился автоматически за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что в окончательных причинах сбоя работы системы еще придется разобраться.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», - заявил Борисов.

Глава Роскосмоса добавил, что новый предварительный старт назначили на среду, 10 апреля. Эту резервную дату определили заранее.

Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный изначально готовили на 12:00 вторника, 9 апреля. Но в ходе подготовки к старту организаторы дали команду «отбой» и объявили о приостановке процесса на 24 часа.

Ракеты Роскосмос
09 апреля 2024, 12:09
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменили
РИА «Новости»
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Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» со стартовой площадки на космодроме Восточный отменили. Об этом свидетельствуют кадры трансляции Роскосмоса.

«Выдали команду отбой пуска», - сообщил комментатор на стартовой площадке.

На Восточном с 2018 года строят инфраструктуру для пусков ракет «Ангара». В конце 2023 года на космодроме прошли испытания электрозаправочного макета, который является полной копией ракеты «Ангара» с системами, которые применяют при подготовке к старту.

В будущем может появиться версия «Ангара-А5М», способная выводить больше груза на орбиту. Предположительно, «Ангара» начнет выводить модули Российской орбитальной станции, работа над которой начнется в 2027 году.

Ракеты Роскосмос
08 апреля 2024, 15:15
Госкомиссия одобрила первый запуск «Ангары» с Восточного
РИА «Новости»
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Члены государственной комиссии одобрили первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный, намеченный на 9 апреля. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.

Тяжелую ракету-носитель запустят в космос в 12:00. Ожидается, что через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделится от третьей ступени.

«Ангара» находится на стартовой комплексе с 26 марта.

Ракеты Роскосмос
08 апреля 2024, 08:57
Порох из древесной целлюлозы начали производить в России
Pxhere
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Ростех начал выпускать порох из древесной и льняной целлюлозы. Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Он отметил, что предприятия госкорпорации регулярно улучшают производственный процесс. В 2023 году Ростех запустил промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья - древесной и льняной целлюлозы.

«Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет», - добавил Оздоева.

Как уточнил он, доля нового сырья в производстве порохов ожидается на уровне 60-70%.

Также он рассказал, что госкорпорация работает над другим продуктом. Предприятия разрабатывают новую огнеметную систему под обозначением ТОС-3 (тяжелая огнеметная система - прим. ред.).

Ростех Технологии

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