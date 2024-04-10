Стало известно, как мошенники обманывают россиян при оплате по QR-коду

По словам эксперта, оплата по QR-коду в крупных магазинах относительно безопасна, так как там терминал генерирует индивидуальный код под каждую покупку. Но все равно покупателям стоит проверить реквизиты и сумму, прежде чем нажать кнопку «Оплатить».

Хуже дела обстоят со статическими кодами, размещенными в общественных местах. Может оказаться, что мошенники подменили наклейку с кодом, и покупатель вместо продавца переводит деньги аферисту.

«Например, в прошлом году был скандал с компанией, которая предоставляет в прокат электросамокаты. Мошенники расклеили на них собственные QR-коды, в результате их жертвами стало достаточно большое количество граждан», - напомнил Гусятников.

Поэтому юрист посоветовал россиянам оплачивать что-то по QR-коду только при уверенности в его подлинности и всегда проверять сумму платежа и реквизиты.

Но перевод денег злоумышленникам - не самая большая проблема фальшивых QR-кодов. С их помощью на телефон человека может быть установлена программа-шпион, которая будет воровать пароли и передавать данные с устройства.

Ранее стало известно, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону.